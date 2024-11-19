G20, Папа Франциск: голод – «косвенное убийство»

18 ноября на саммите G20 в Рио-де-Жанейро кардинал Пьетро Паролин зачитал послание Папы Франциска, обращённое к мировым лидерам. Святейший Отец призвал к немедленным действиям против голода и бедности, – «преступления против человечества». Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима напоминает, что обеспечение продовольственной безопасности должно стать первоочередной задачей политики, потому что финансовые спекуляции, манипулирующие ценами на продукты, обрекают миллионы людей на страдания и смерть, в то время как тонны еды выбрасываются, и это настоящий скандал.

Папа подчёркивает разрушительное влияние войн на глобальную экономику и продовольственные цепочки. Эскалация конфликтов, терроризм, агрессивная внешняя политика не только приводят к жертвам и массовой миграцияи, но и усиливают бедность и голод, распространяя своё воздействие далеко за пределы зон боевых действий. В послании звучит призыв к лидерам государств искать новые пути для достижения устойчивого мира, способного восстановить достоинство самых неимущих.

«Войны продолжают оказывать значительное давление на национальную экономику в основном из-за непомерных сумм, потраченных на оружие и вооружение».

В сочетании с этим возникает парадокс: более 3 миллиардов человек, с одной стороны, не имеют доступа к полноценному питанию, а с другой – почти 2 миллиарда жителей планеты «имеют избыточный вес или ожирение из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни». По мнению Папы, необходимо неотложные согласованные меры, чтобы привести к изменениям на всех уровнях и реорганизовать продовольственные системы в целом.

«Те, кто из-за ростовщичества и алчности провоцируют голод и смерть своих братьев и сестёр в человеческой семье, косвенно совершают убийство, в этом есть их вина».

По словам Святейшего Отца, бедность и голод неразрывно связаны: проблема голода – это следствие глубоких социальных и экономических беззаконий, а не только недостатка продовольствия. На планете достаточно еды, чтобы накормить всех, но её распределение остаётся крайне неравномерным. «Голод – это преступление, а продовольствие – неотъемлемое право. Часто, ведя семантические или идеологические споры, мы позволяем нашим братьям и сестрам умирать от голода и жажды», – заявляет Папа, добавляя, что современное общество должно приложить максимальные усилия для справедливого перераспределения ресурсов и ликвидации бедности: для этого необходим «комплексный, глобальный и многосторонний подход» в долгосрочной перспективе.

Святейший Отец предлагает использовать средства, направляемые на военные расходы, для создания Глобального фонда по борьбе с голодом и развитию беднейших стран. Этот подход, по его мнению, поможет предотвратить насильственные конфликты и массовую миграцию.

Папа Франциск предостерегает от попыток уничтожить культурное и традиционное наследие народов под предлогом прогресса и призывает к противодействию «идеологической колонизации». Международные инициативы должны учитывать реальные потребности местных сообществ, а не служить чьим-либо корыстным интересам.

Епископ Рима завершает послание призывом признать достоинство каждого человека и созидать мир, где никто не будет лишён ежедневного пропитания. Со своей стороны, Святейший Престол продолжит вносить вклад в общее благо через католические учреждения по всему миру.

«Пусть в нашем мире ни один человек, возлюбленный Богом, не будет лишен хлеба насущного», – призывает Папа Франциск.