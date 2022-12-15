Французские епископы создали Национальный канонический суд

Конференция католических епископов Франции учредила Национальный канонический уголовный суд, который будет рассматривать нарушения, совершенные клириками и мирянами в Церкви, в том числе сексуальные преступления против взрослых, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA.

Создание суда стало результатом работы Независимой комиссии по сексуальным злоупотреблениям в Католической Церкви, которая потребовала создания подобной инстанции в своем докладе в октябре 2021 года. Суд должен был заработать еще в апреле текущего года, однако возникла задержка – его устав должен был получить одобрение Святого престола.

Суд имеет полномочия судить все нарушения канонического права, включая «преступления против веры и единства Церкви», злоупотребления церковной властью, финансовые нарушения, преступления против «жизни, достоинства и свободы человека», в том числе сексуальные преступления против взрослых. Как уточняет CNA, сексуальные преступления по отношению к детям не входят в юрисдикцию французского суда – они подпадают под категорию особо тяжких. Суды по этим преступлениям, как и по обвинениям против епископов, а также все апелляции по судебным решениям будут проходить в Ватикане.

Создание суда было необходимо, чтобы переместить разбирательства по правонарушениям из диоцезов, где они произошли, в центр. В епархиях зачастую не хватает специалистов по каноническому праву, чтобы разбирать эти дела. Работа суда принесет «облегчение» многим епископам, заявил глава Совета по каноническим вопросам епископской конференции епископ Жозеф де Мец-Нобла. «Это позволит нам предотвратить ситуацию, когда епископ должен быть одновременном и братом, и судьей своим священникам», – подчеркнул прелат.

Первичное расследование преступлений и обращение в Национальный канонический суд остается обязанностью епархиальных епископов, как и исполнение решений суда. Однако обращаться в этот суд смогут не только епископы, но и любой католик или любой человек, пострадавший от действий клириков или мирян в Церкви.

Сам состав нового суда беспрецедентен: из 13 судей, принесших присягу 5 декабря после мессы в Париже, пятеро – миряне, в том числе четыре женщины.