Французские епископы предложили «декалог» для отпуска

Что нужно для того, чтобы провести «божественный» отпуск? С этим провокационным вопросом французские епископы обращаются к верующим в специальном послании «Декалог христианина в отпуске».

Иерархи отталкиваются от того факта, что во время летних отпусков вера и христианский образ жизни иногда отодвигаются на второй план: нередко праздники проходят без Бога, а воскресенья – без Мессы, как будто в отпуск отправляют Самого Бога, пишут французские епископы. Исходя из этих соображений, иерархи дают целый ряд рекомендаций – декалог – для того, чтобы период летнего отдыха и развлечений тоже воспринимался как «путь, пройденный с любовью Господа».

Епископы предлагают следующие «заповеди»: во-первых, посвящать какое-то время делам милосердия, — если этого не делать, то «лето может превратиться в эгоизм, замаскированный под отдых». Вторая «заповедь» – не забывать о Боге, положив в чемодан Библию, жития святых или другое духовное чтение, — и непременно четки Розария, иконку или крестик. Третья «заповедь» — «носить Бога в сердце в каждый момент отпуска».

В четвертой «заповеди» епископы увещают верных «избегать тех мест, где нет Бога», а именно двусмысленных или нездоровых ситуаций, наносящих вред нашим отношениям с Господом и с ближними. В пятой «заповеди» иерархи рекомендуют воспринимать отдых как «продолжительное воскресенье», то есть как время, посвященное Богу. В шестой «заповеди» иерархи просят не пропускать Мессу, используя неубедительные оправдания.

Последние четыре рекомендации – это «созерцать, свидетельствовать, служить и радоваться». Летний отдых – прекрасное время для созерцания красоты в природе, в искусстве, в людях. Мы должны быть свидетелями Христа и во время отпуска, поскольку нельзя ограничиваться лишь тем, что мы называемся христианами, — необходимо пробуждать веру и в других людях. Наконец, служение ближнему – это наш путь к Богу, а христианская радость – это прежде всего «радость о Боге», далекая от мирского идеала. Для христианина радость — это плод Божьей благодати.

«По возвращении, — завершают свое послание французские епископы, — вместо того, чтобы с гордостью демонстрировать фотографии своих туристических поездок, христианин свидетельствует о своей глубокой радости оттого, что он Бога взял с собой в отпуск».



Источник: Vatican News