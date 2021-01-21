Францисканские монахи совершили богослужение на месте Крещения Христа впервые с 1967 года

Впервые за пятьдесят с лишним лет монахи-францисканцы из Кустодии Святой Земли смогли провести Мессу на своей территории на месте Крещения Христа, расположенном на Западном берегу реки Иорданю. Богослужение в церкви Святого Иоанна Крестителя в Каср-аль-Яхуде, святилище, построенном в 1956 году и расположенном на берегу Иордана, прошло в праздник Крещения Господня. Об этом сообщает Rublev.com со ссылкой на Catholic News Agency.

Новая страница истории францисканского монастыря на Святой Земле

«Спустя 54 года и 3 дня с момента последней службы францисканские монахи Кустодии Святой Земли вернулись, чтобы отпраздновать [праздник Крещения Господня] в церкви Святого Иоанна Крестителя в Каср-аль-Яхуде, на реке Иордан, христианском храме [воздвигнутом] в память Крещения Иисуса», — сообщил официальный канал Кустодии в Твиттере. Францисканские монахи Кустодии Святой Земли владели участком площадью 135 акров (около 55 га) с 1632 года, но были вынуждены бежать в 1967 году, когда разразилась война между Израилем и Иорданией. Израильские власти вновь открыли этот объект для паломников в 2011 году. Однако все приграничные районы с конца 1960-х годов были очень густо заминированы, и до последнего времени участок бывшего францисканского монастыря был недоступен для посещения. Разминирование территории началось лишь в марте 2018-го и завершилось в октябре того же года. Спустя еще два года, в октябре 2020, власти Израиля официально вернули монахам-францисканцам земельный участок. Им вручили ключи от обители, и началось восстановление монастыря, главной целью которого заявлено обеспечение безопасности паломников.

Перед началом Мессы 10 января францисканцы перешли из греческого православного монастыря Святого Иоанна на свою землю. Священник Франческо Паттон, возглавляющий Кустодию Святой Земли, открыл монастырские ворота, которые стояли под замком более 50 лет. Последняя Месса в монастырском храме была совершена 7 января 1967 года. Благодаря сохранившейся записи в монастырских анналах известны имена священников, служивших в тот день. Это были англичанин Роберт Карсон и нигериец Силао Ума. Сам журнал с записями главных событий монастырской жизни был обнаружен лишь в 2018 году. «Сегодня, 54 года и 3 дня спустя, мы можем сказать, по прошествии без малого 55 лет с того момента, когда этот журнал закрыли по завершении празднования Евхаристии, мы снова откроем ту же самую летопись, перевернем страницу и на новой странице напишем сегодняшнюю дату, 10 января 2021 года, и поставим свою подпись, чтобы засвидетельствовать, что это место, которое когда-то превратилось в поле битвы, минное поле, снова стало полем мира, полем молитвы», — сказал в своей проповеди отец Франческо Паттон. По окончании Мессы праздничная процессия проследовала для освящения вод к берегу реки Иордан. Здесь был прочитан отрывок из Книги Царств и был совершён обряд водосвятия. По словам Леонардо Ди Марко, главы технического отдела Кустодии Святой Земли, «была проделана срочная работа, чтобы подготовить это место для сегодняшнего празднования Крещения». «Мы стремимся, чтобы это место вновь стало доступным для паломников. В молитвенном уголке, который будет создан вокруг монастырской церкви, окруженной пальмовым садом, они смогут найти уголок для уединенной молитвы», — сказал он.

Из-за ограничений, связанными с пандемией COVID-19, на Мессе присутствовали всего лишь около 50 человек, в том числе представители Апостольских нунциатур в Израиле и на Кипре, а также представители израильских военных властей.

Израильско-иорданская граница: миллионы мин в земле

Со времени образования государства Израиль в мае 1949 года его граница с соседней Трансиорданией пролегла по руслу реки Иордан. С 1950-х годов пограничная территория между Израилем и Иорданией — районы, непосредственно прилегающие к Иордану, — являлись зоной постоянных стычек между армейскими подразделениями и пограничными службами двух стран. Основной причиной были результаты так называемой Первой арабо-израильской войны — войны, развязанной в мае 1948 года еще не созданным государством Израиль против Палестины. Тогда Израиль фактически изгнал с западного берега реки Иордан более полумиллиона палестинцев, а их собственность была конфискована.

Военное командование обоих государств предпринимало все меры для создания и усиления оборонительных сооружений, важную роль в формировании которых играли минные поля. В 1950—1960-х годах на Голанских высотах, а также в долине Арава вдоль реки Иордан на площади более 20 тысяч гектаров были заложены порядка 1,5 млн мин — помимо неразорвавшихся снарядов. ​Ситуация еще более усугубилась в дни Шестидневной войны, продолжавшейся с 5 по 10 июня 1967 года.

Напряженность в отношениях между Израилем и Иорданией сохранялась до середины 1990-х годов, пока в октябре 1994 года не было достигнуто соглашение, и король Иордании Хусейн и премьер-министр Израиля Ицхак Рабин подписали мирный договор. Он урегулировал все основные аспекты взаимоотношений между странами, от политических вопросов и до сотрудничества в религиозной сфере, однако проблема разминирования пограничных районов в нем не затрагивалась.

Заминированный храм

В результате к 1996 году в минных полях на западном берегу Иордана были расчищены лишь небольшие проходы, обеспечивавшие работу в этом регионе археологических экспедиций. После того, как в конце 1990-х годов было объявлено о том, что исследователям удалось обнаружить место Крещения Христа на Иордане — древнюю Вифавару или Вифанию, объемы паломничества и религиозного туризма в Израиле стали неуклонно расти. Однако работы по разминирования заняли несколько лет, и лишь к 2001 году место Крещения стало доступно для поклонения. При этом доступ к Иордану со стороны Израиля для христианских паломников израильские военные открывали лишь один раз в году — в день праздника Богоявления. Со стороны Иордании аналогичные работы начались еще позднее.

В 2011 году израильский Кнессет (парламент) принял закон о разминировании (Minefield Clearance Act), а в 2012 году была создана Комиссия по противоминной деятельности, которая приступила к целенаправленной и планомерной расчистке минных полей. Работа началась с разминирования долины Арава в 2012 году и продолжилась в 2013-м расчисткой минных полей на западном берегу Иордана и Голанских высотах. Поводом к принятию закона стал инцидент, имевший место в феврале 2010 года, когда 11-летний мальчик Даниэль Юваль во время прогулки по заснеженным холмам Голанских высот подорвался на мине и потерял ногу. По сообщениям СМИ, в 2012 году в районе Каср-аль-Яхуд со стороны Израиля насчитывалось порядка 1,5 тыс. не обезвреженных мин, а общее количество мин на западном берегу реки Иордан, по информации министерства обороны Израиля, оценивалось в 12 тысяч.

До сих пор долина Иордана представляет собой хорошо укрепленный район со стороны обоих государств, а посещение места Крещения как на израильском, так и на иорданском берегах сопряжено с необходимостью соблюдения целого ряда требований военных.