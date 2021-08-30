Фонд Назарянина уже эвакуировал 1200 христиан из Афганистана и продолжает работу

Американский радиоведущий и благотворительная организация собрали более 28 млн долларов добровольных пожертвований, чтобы эвакуировать 1200 христиан из Афганистана.

Радиоведущий и основатель медиа компании Blaze Гленн Бек рассказал о том, что 24 августа вылетел третий самолет с эвакуированными христианами из Афганистана. Как объяснил радиоведущий, благодаря добровольным пожертвованиям ему совместно с благотворительной организацией «Фонд Назарянина» удалось собрать более 28 миллионов долларов, чтобы вывезти 1200 христиан из Афганистана в США, сообщает Христианский мегапортал invictory.com со ссылкой на Christian Today.

«Уже 1200 христиан эвакуированы из Афганистана и доставлены в безопасное место. Это был хороший день! Спасибо вам за молитвы и поддержку, — написал он в публикации в Instagram. — Америке не все равно! Америка не бросает людей в беде. Мы можем помочь, потому что власть принадлежит народу. Мы и есть Америка, а не наше правительство. Когда они не могут помочь, отдельные люди переходят к делу».

Эвакуацию координирует американская некоммерческая организация Фонд Назарянина, которая помогает преследуемым христианам.

Хотя сбор средств объявлялся в основном для эвакуации христиан, представители фонда отметили, что среди людей на рейсах были и другие религиозные меньшинства.

«Мы эвакуируем людей так быстро, как только можем. Мы стараемся помочь и вытащить людей, которые не смогли добраться до аэропорта, — сказал генеральный директор фонда Тим Баллард. — Мы делаем все, что в наших силах».

Как объяснил Баллард, время для полетов милосердия истекает, так как президент США Джо Байден назвал 31 августа крайним сроком вывода войск из страны. 24 августа Баллард сказал, что около 15 000 человек столпились в аэропорту Кабула в поисках рейса. Но он добавил, что еще тысячи людей прячутся и нуждаются в спасении.