Фатима: «Встречи в базилике» отложены из-за комендантского часа

10 января в португальском святилище Богородицы Розария в Фатиме должны были возобновиться «Встречи в базилике» — всего пять встреч, посвященных подражанию Деве Марии и организованных в рамках пастырского трехгодичного цикла на тему «Подобно Марии, нести радость и любовь. Славьте Господа, восставляющего немощных».

Новые антиковидные меры, введенные в Португалии, заставили организаторов фатимских «Встреч в базилике» отложить на неопределенный срок первую конференцию и органный концерт. Встреча была запланирована на 10 января. Власти ввели комендантский час: по субботам и воскресеньям он действует с 13 часов.

В связи с новыми ограничениями изменилось и расписание богослужений: отменены вечерние службы, а ежедневный Розарий из святилища Фатимской Божьей Матери будет транслироваться онлайн.

Источник: Vatican News