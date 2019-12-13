Ежегодная встреча священников византийского обряда, трудящихся в России, прошла в Пастырском Центре «Вифлеем» под Новосибирском

Традиционная ежегодная встреча священников и монашествующих византийского обряда, трудящихся в России, проходила с 9 по 12 декабря в новом здании Пастырского Центра «Вифлеем» в поселке Мочище близ Новосибирска. На этот раз во встрече приняли участие восемь священников и шестеро сестер-монахинь, представляющих греко-католические приходы нефтегазоносного российского Севера, Кузбасса, Москвы и Санкт-Петербурга, а председательствовал на ней Ординарий для католиков византийского обряда на территории Российской Федерации епископ Иосиф Верт. Тема встречи была сформулирована следующим образом: «Крещены и посланы. Вселенская миссия Церкви Христовой. – Миссия РКЦВО в современной России». Открылась встреча вечером в понедельник, а завершилась вечером в четверг, причем оба раза – служением Вечерни. Начиная со второго дня, ежедневно служилась Божественная Литургия Святого Иоанна Златоуста. Один из дней практически целиком был посвящен молитвенному сосредоточению.

Как обычно, участники встречи поделились пережитым за прошедший год: своими успехами и проблемами, достижениями и нуждами. Владыка Иосиф подробно рассказал духовенству и монахиням о своей встрече с Папой Франциском и о важных мероприятиях, относящихся к жизни католиков восточного обряда, в которых в сентябре уходящего года довелось участвовать ему самому. Речь идет о проходивших в Риме Синоде епископов Украинской Греко-Католической Церкви, XXIII Встрече католических епископов Восточного обряда из стран Европы и о паломничестве во Флоренцию в связи с 580-й годовщиной Ферраро-Флорентийского Собора и провозглашения Флорентийской Унии. В ходе заседаний и конференций представители российского греко-католического духовенства обсудили пастырские, литургические, катехизаторские, коммуникативные, канонические, экономические, правовые аспекты функционирования своих приходов, включая работу с семьями, детьми и молодежью. Приходы византийского обряда на территории России принадлежат к тому или иному из двух его изводов – синодальному или украинскому, однако и для тех, и для других непреложным остается призвание: самим выходить навстречу нуждающимся в евангелизации людям и говорить с ними на понятном им языке.

По информации участника встречи, протоиерея Петра Павлышина

P.S. Сразу же по окончании встречи в Пастырском Центре «Вифлеем» возглавлявшие ее Владыка Иосиф Верт и архимандрит Иван Лега отправились в Караганду, чтобы там принять участие в намеченном на ближайшее воскресенье ингрессе (торжественном введении в должность) главы новоучрежденной структуры – Апостольской администратуры для католиков византийского обряда Казахстана и Средней Азии – митрофорного протоиерея Василия Говеры.