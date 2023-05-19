Эвтаназия в Португалии. Церковь: атака на ценность жизни
Епископская конференция Португалии выразила глубокое сожаление по поводу легализации эвтаназии и ассистированного самоубийства в стране. 17 мая соответствующий закон подписал президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза после его одобрения 12 мая абсолютным большинством депутатов парламента. Передает русская служба Vatican News.
«Человеческая жизнь беззащитна и подвергается серьёзному посягательству на свою ценность и достоинство», – заявляют епископы и подчёркивают: с легализацией эвтаназии «нарушается фундаментальный принцип неприкосновенности человеческой жизни и открываются опасные двери для расширения ситуаций, в которых может быть запрошена медицинская помощь в смерти».
Португальский епископат напоминает о словах Папы Франциска на аудиенции 13 мая в Ватикане: после одобрения законопроекта об эвтаназии Ассамблеей Республики Епископ Рима заявил, что в этот день он скорбит, потому что в стране, где явилась Пресвятая Богородица Фатимская, был принят «закон об убийстве, очередной шаг в длинном списке стран, где есть эвтаназия».
С декриминализацией эвтаназии, говорится в заявлении португальских прелатов, «смерть теперь представляется как решение проблемы боли и страданий, вместо того чтобы способствовать гуманизации паллиативной помощи до естественного конца жизни».
Католические епископы призывают «семьи и медработников, которым всегда должен быть гарантирован отказ по соображениям совести, решительно отвергать те возможности, которые открываются в результате легализации эвтаназии».
«Несмотря на то, что вступление в силу этого закона представляет собой явное поражение цивилизации, – подчёркивают в конце послания португальские прелаты, – мы продолжаем надеяться, что он может быть отменён и что человеческая жизнь, которая является бесценным даром, снова будет уважаться и защищаться на всех её этапах».
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна