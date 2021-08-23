Евросоюз обеспокоен усилением религиозной нетерпимости в мире

Европейский Союз бьет тревогу в связи с усилением религиозной нетерпимости во всем мире, которая приводит к преследованиям и угрозам для жизни людей.

«В 2021 году исполняется 40 лет Декларации ООН о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, и в этой связи мы подтверждаем, что никто не должен подвергаться принуждению, которое ограничивало бы свободу исповедовать религию или убеждения по своему выбору», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по случаю Международного дня памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений, отмечавшегося 22 августа.

ЕС солидарен со всеми жертвами преследований, где бы они ни находились, подчеркнул он и отметил, что такие проявления усилились на фоне ограничений прав человека, связанных с пандемией COVID-19.

«В самом Европейском союзе, — заверил Боррель, — мы активно боремся со всеми формами или проявлениями расизма и нетерпимости, стигматизацией религии, убеждений или неверия, в том числе боремся с преступлениями на почве ненависти и риторикой ненависти, поощряя образование и плюрализм».

Он подчеркнул, однако, что «критика верований, идей, религиозных лидеров или обычаев не должна запрещаться или наказываться уголовно».



Источник: Интерфакс-религия