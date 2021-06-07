Евхаристические процессии в Сургуте и Челябинске (ФОТО)

Евхаристические процессии в Сургуте и Челябинске (ФОТО)

Июнь 07, 2021

В этом году одно из главных богослужений Литургического цикла — — праздновалось Католической Церковью в России в воскресенье 6 июня.

Мы уже рассказывали о праздничной Мессе в Кафедральном соборе в Новосибирске, которую возглавил Владыка Иосиф Верт.

Как это торжество проходило в некоторых других приходах Преображенской епархии рассказывает фоторепортаж, подготовленный по материалам ФБ-страничек «Католики Челябинска и Челябинской области» и «Католики Сургута»:

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