Евхаристические процессии в Сургуте и Челябинске (ФОТО)

В этом году одно из главных богослужений Литургического цикла — торжество Пресвятых Тела и Крови Христовых — праздновалось Католической Церковью в России в воскресенье 6 июня.

Мы уже рассказывали о праздничной Мессе в Кафедральном соборе в Новосибирске, которую возглавил Владыка Иосиф Верт.

Как это торжество проходило в некоторых других приходах Преображенской епархии рассказывает фоторепортаж, подготовленный по материалам ФБ-страничек «Католики Челябинска и Челябинской области» и «Католики Сургута»: