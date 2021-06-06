Торжество Пресвятых Тела и Крови Христа в Кафедральном соборе Новосибирска

В воскресенье 6 июня 2021 года года Католическая Церковь в России празднует Торжество Пресвятых Тела и Крови Христовых.

Один из любимейших в католическом мире праздник Пресвятых Тела и Крови Христа в прежние годы отмечался в столице Преображенской епархии с большой торжественностью: на Мессе в Кафедральном соборе, возглавляемой Правящим Архиереем, молились не только прихожане главного храма Урала и Западной Сибири, но и верные других приходов Новосибирска, а кульминацией празднования была пышная процессия по улицам города со стояниями у четырех алтарей. Однако в связи с пандемией коронавируса торжество в прошлом году проходило и вовсе без физического участия верных, а нынче, хотя в храме собралось много верных, пришлось отказаться от традиционной процессии: она прошла в очень усеченном виде и исключительно внутри храмового пространства.

Впрочем, имеющиеся ограничения не омрачили атмосферы праздника: она и на этот раз была очень теплой и молитвенной, по-настоящему семейной. «Осознаем, – сказал во вступительном слове возглавивший богослужение Преосвященный Иосиф Верт, – что мы пришли на свадебный пир, пришли разделить с нашим Господом Его Пасхальную Трапезу».

А в своей проповеди Владыка отметил, что вся жизнь Иисуса была доказательством Его безграничной любви к людям: по словам евангелиста Иоанна, Он, «возлюбив Своих до конца возлюбил их». Кульминационным же выражением Его любви, Его завещанием стало Таинство Евхаристии, учрежденное на Тайной Вечери в иерусалимской горнице. Это Завещание включает ряд аспектов, первым в ряду которых является Пресвятое Сердце Господа. Если в дарохранительницах наших храмов под видом Хлеба присутствует «весь Иисус», то присутствует там и Его Сердце, которое называется Образом Любви, которое мы именуем Вместилищем Любви. В новозаветных храмах буквально исполнилось обетование, данное Богом Соломону при освящении храма ветхозаветного: «Буду там во все дни». Объясняясь в любви, мы говорим: «Мое сердце принадлежит тебе», «Я дарю тебе мое сердце» или нечто подобное. Вот так и Иисус, объясняясь нам в любви, дарит нам Свое Сердце. И если главной святыней ветхозаветного храма был Ковчег Завета, то в нашем Ковчеге помещены уже не каменные скрижали, а живое Сердце Христа, в Котором, по словам апостола Павла, «пребывает вся полнота Божества телесно» и «заключены все сокровища мудрости и познания». В Сердце Иисуса мы обретаем неисчерпаемый источник духовного мира и утешения. Из глубин Святого Сердца звучит призыв Христа приступать к Евхаристии: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас», что звучит особенно актуально в условиях пандемии. Ощущая свою немощь, нам следует как можно чаще прибегать к дарохранительнице, к Сердцу Иисуса, а тем более делать это в июне – месяце, специально посвященном Пресвятому Сердцу. Как учит Апостол, совершая Евхаристию, мы «возвещаем смерть Господа, доколе Он придет».

Во время каждой Святой Мессы Сердце Иисуса пронзается копием и, таким образом, непрестанно свершается Спасение мира. Спаситель остается с нами не только словом учения, жизненным примером, творимыми чудесами, но и Своей смертью, которая не только свершилась однажды на Голгофе, но, в некотором смысле, свершается постоянно до конца времён. В этом заключено несравненное достоинство Святой Мессы – этого величайшего в мире Сокровища. Будучи Трапезой Агнца, Евхаристия исполняет всяческой благодати нашу душу и наше тело: Господь восседает в нашем сердце как на троне, а мы становится «христофорусами», т.е. носителями Христа. Мы – ничтожные твари – в Святом Причастии, если принимаем его достойно, становимся сопричастными Божественной природе Христа, «обоживаемся», становимся похожими на Бога.

Одно из главных богослужений Литургического года иллюстрирует фоторепортаж «Сибирской католической газеты»: