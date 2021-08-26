Евангелисты обеспокоены запретом в России четырех религиозных структур

Признание деятельности четырех христианских религиозных организаций нежелательной в России вызывает серьезное беспокойство, заявил РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), член Общественной палаты РФ Сергей Ряховский.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России четырех религиозных организаций. Это международное христианское движение «Новое поколение» и евангельская христианская церковь «Новое Поколение» из Латвийской Республики, а также духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви «Новое Поколение» и международный библейский колледж «Новое Поколение» из Украины. Движение «Новое поколение» возглавляет гражданин Латвии пастор Алексей Ледяев.

«В целом я не уверен в необходимости такого радикального решения со стороны Генеральной прокуратуры РФ. <…> Однако еще больше волнует сам прецедент признания деятельности христианской религиозной организации нежелательной. Кто и на основании чего принял такое решение, насколько понятна и прозрачна сама процедура принятия таких решений? Вот это вызывает серьезное беспокойство», – сказал РИА Новости Ряховский.

Прецедент, по его мнению, очень серьезный, учитывая то, что речь идет о европейских протестантских союзах. «Их утверждения и доктрины могут быть спорны, но террористов и экстремистов протестантские церкви не готовят», – подчеркнул епископ.

При этом в течении последних десяти лет, по словам Ряховского, люди сами покидали «Новое Поколение», от движения постоянно откалывались целые группы церквей. «Никакой опасности для общества немногочисленные оставшиеся на территории общины России не представляли, и решение прокуратуры мне видится избыточным», – добавил он.

Доктринальные позиции Ледяева, пояснил Ряховский, спорны во многих отношениях, и неоднозначными они стали уже давно. По этой причине многие пасторы и епископы заявили о несогласии с учением «Нового поколения».

«Например, учение о «Новом мировом порядке», где постулируется активное участие церкви и священнослужителей в политической деятельности, давно является предметом споров и дискуссий. РОСХВЕ одним из первых заявил о категорическом неприятии данного учения. Церковная кафедра не место для политики, это место для проповеди Евангелия! Еще одной причиной для разногласий стало отношение к событиям 2014 года на Украине, когда местные церкви «Нового поколения» поддержали антиконституционный переворот. <…> Возможно, на решение Генпрокуратуры РФ повлияла крайне негативная позиция Алексея Ледяева по отношению к вакцинации», – заключил епископ.