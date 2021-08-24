В России запретили четыре религиозные организации из Латвии и Украины

В России запретили четыре религиозные организации из Латвии и Украины

Август 24, 2021

признала нежелательными четыре из Латвии и Украины, созданные одним лидером, бывшим баптистом из Риги Алексеем Ледяевым. Все они имеют название «Новое поколение». Под этим брендом действуют движение евангелистов, церковь, духовное управление и учебное заведение. 

«По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих неправительственных организаций: международное христианское движение «Новое поколение» (Латвийская Республика)… Евангельская христианская церковь «Новое Поколение» (Латвийская Республика)… Духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви «Новое Поколение» ()… Духовное учебное заведение международный библейский колледж «Новое Поколение» ()», – цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы ведомства.

Признание нежелательной в России деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой, в том числе, на создание на территории РФ, а также «прекращение деятельности ранее созданных ее структурных подразделений», уточнили в Генпрокуратуре.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, и их обнародования.

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна