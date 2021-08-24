В России запретили четыре религиозные организации из Латвии и Украины

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательными четыре религиозные организации из Латвии и Украины, созданные одним лидером, бывшим баптистом из Риги Алексеем Ледяевым. Все они имеют название «Новое поколение». Под этим брендом действуют движение евангелистов, церковь, духовное управление и учебное заведение.

«По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности следующих неправительственных организаций: международное христианское движение «Новое поколение» (Латвийская Республика)… Евангельская христианская церковь «Новое Поколение» (Латвийская Республика)… Духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви «Новое Поколение» (Украина)… Духовное учебное заведение международный библейский колледж «Новое Поколение» (Украина)», – цитирует Интерфакс сообщение пресс-службы ведомства.

Признание нежелательной в России деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет за собой, в том числе, запрет на создание на территории РФ, а также «прекращение деятельности ранее созданных ее структурных подразделений», уточнили в Генпрокуратуре.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, и их обнародования.