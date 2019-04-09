Еще один язык для Vatican News

Еще один язык для Vatican News

Апрель 09, 2019

Добавлена страница на македонском языке, уже существовавшая на сайте Радио Ватикана до того, как он был перенесен на новый адрес, сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В преддверии визита Папы Франциска в Республику Северная , который состоится 7 мая, информационный портал Святейшего Престола включил македонский язык в качестве 34-го языка публикаций. В Республике проживают 20 тысяч католиков, из которых 15 тысяч — византийского обряда. Епископ Скопье Киро Стоянов заявил, что страница Vatican News на македонском языке — это «первый плод визита Папы Франциска», который появился еще до его начала.

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