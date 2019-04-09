Еще один язык для Vatican News

Добавлена страница на македонском языке, уже существовавшая на сайте Радио Ватикана до того, как он был перенесен на новый адрес, сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В преддверии визита Папы Франциска в Республику Северная Македония, который состоится 7 мая, информационный портал Святейшего Престола Vatican News включил македонский язык в качестве 34-го языка публикаций. В Республике Северная Македония проживают 20 тысяч католиков, из которых 15 тысяч — византийского обряда. Епископ Скопье Киро Стоянов заявил, что страница Vatican News на македонском языке — это «первый плод визита Папы Франциска», который появился еще до его начала.