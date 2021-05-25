Папа Франциск посетил Палаццо Пио, где располагаются главные СМИ Ватикана

24 мая Папа Франциск посетил Палаццо Пио, историческое здание редакций Радио Ватикана, которое ныне является где теперь, помимо Радио, располагается также редакция газеты L’Osservatore Romano и офисы Vatican News и Vatican Media.

Папа встретился с руководством и персоналом центральной резиденции медиа-структур Святейшего Престола, поприветствовал практически всех сотрудников и дал специальное интервью итальянской редакции, сообщает Vatican News.

Папа выразил удовлетворение тем фактом, что относительно новая Дикастерия Коммуникаций представляет собой «большую и сложную действующую систему». Однако, по словам понтифика, хорошая организация работы не гарантирует хорошего результата — Благая Весть об Иисусе должна доходить до нужного количества людей там, где её ждут.

«Спасибо за вашу работу, — сказал Св. Отец, — за то, что вы делаете. Но одна вещь меня беспокоит, — есть немало причин для беспокойства о радио, об ʺОссерваторе Романоʺ, однако больше всего меня волнует то, сколько человек слушают Радио Ватикана, сколько читают ʺОссерваторе Романоʺ? Ведь вы работаете для того, чтобы достичь людей… чтобы то, что вы делаете здесь, весь этот прекрасный, большой, нелегкий труд, — чтобы все это достигло людей».

После посещения нескольких офисов, встречаясь с представителями разных редакций Радио Ватикана, Папа отметил, что Палаццо Пио прекрасно оснащен, однако «проблема в том, чтобы эта большая и сложная система функционировала».

Папа упомянул об аргентинском обычае, когда назначенный на важную должность чиновник сначала полностью обновляет свой кабинет и рабочий стол. Но такое обновление не делает его работу более функциональной: «Важно, чтобы вся эта красота, вся эта организованность функционировала», — подчеркнул Папа, добавив, что нужно остерегаться функционализма. Поясняя эту мысль, он привел в пример должность зам. секретаря, которую иногда занимают семь человек. Они все равно не принимают решений, отсылая к секретарю, таким образом, они «не нужны, поскольку не могут решать, не могут действовать самостоятельно».

«Функционализм летален, он усыпляет учреждение и убивает его. Будьте внимательны и не впадайте в него».

Учреждение функционирует не благодаря функционализму, а благодаря креативности, если же работа слишком упорядочена, то ее как бы «засаживают клетку».

«Необходимо, чтобы у каждого было достаточно свободы. Чтобы каждый мог рисковать, а не спрашивать разрешения за разрешением», — сказал Папа, пожелав редакторам: «Продолжайте работать и не падайте духом».