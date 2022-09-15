Апостольский визит Папы Франциска в Казахстан за одну минуту (ВИДЕО)

Апостольский визит Папы Франциска в Казахстан за одну минуту (ВИДЕО)

Сентябрь 15, 2022

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