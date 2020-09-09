Еще один пакистанский христианин обвиняется в «богохульстве»

В соответствии с законами Пакистана о «богохульстве», в городе Новшера на северо-западе страны арестован христианин, передает Благовест-инфо со ссылкой на Седмицу и иностранные информационные агентства.

Подозреваемый Давид, которого задержала полиция, обвиняется в осквернении Корана, священной книги ислама. Арест произошел через несколько дней после того, как в социальных сетях стало вирусным видео, на котором показаны страницы Корана в канализации в Рисалпуре, городке в районе Новшера. По жалобам местных мусульман полиция начала расследование и арестовала Давида. В докладе говорится, что Давид якобы признался в содеянном и будто бы сказал следователям, что вырывал страницы из Корана, чтобы практиковать колдовство.

«Богохульство» — очень деликатный вопрос в глубоко консервативном Пакистане, где бездоказательные обвинения могут привести к линчеванию толпой, убийствам и протестам, сопровождающимся насильственными действиями. По данным Комиссии США по международной религиозной свободе, в Пакистане по обвинению в «богохульстве» заключено до 80 человек, половине из которых грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Ранее Amnesty International призвала к отмене пакистанских законов о «богохульстве». «Широкий, расплывчатый и принудительный характер законов о богохульстве нарушает права на свободу религии и убеждений, а также на свободу мнений и их свободное выражение. Они используются для преследования некоторых из наиболее маргинализированных слоев общества, включая детей, лиц с психическими отклонениями, членов религиозных меньшинств и более бедных людей», — сказал Дэвид Гриффитс из Amnesty International. «Пакистанским властям больше не нужны доказательства, чтобы увидеть, насколько опасны законы о богохульстве – ими злоупотребляют, чтобы выдвигать ложные обвинения, которые могут приводить и приводили к незаконным убийствам и даже к нападениям на целые общины и сожжению их домов», — отметил Гриффитс.