Епископы Великобритании призывают защитить заключенных и персонал во время второй волны COVID-19

Католические епископы Англии и Уэльса просят освободить уязвимых заключенных, напоминая, что из-за переполненности тюрем растет число зараженных коронавирусом, а также насилие и самоповреждение.

В Соединенном Королевстве растет число зараженных коронавирусом в тюрьмах, что вызвано переполненностью и неудовлетворительными условий содержания заключенных.

Прошлой весной правительство приняло решение временно отпустить на свободу беременных и недавно родивших женщин, а также других заключенных из группы риска.

Это решение с одобрением воспринял руководитель отдела пастырского попечения о тюрьмах монсеньор Ричард Мот, представляющий Епископскую конференцию Англии и Уэльса.

С наступлением второй волны COVID-19 епископ обратился к госсекретарю по вопросам юстиции Роберту Бакленду с просьбой отпустить и других заключенных, если они не опасны и почти отбыли свой срок лишения свободы.

По словам прелата, эта мера поможет облегчить нагрузку на тюрьмы и защитить жизненно важные сети семейной поддержки заключенных. Кроме того, отмечается в письме, период карантина не прошел без последствий для ментального и физического здоровья заключенных, для реабилитационной деятельности и для контактов с родными.

На фоне переполненности исправительных учреждений и острой нехватки персонала это привело к росту насилия и самоповреждений.



Источник: Vatican News