Епископы Швейцарии: нет самоубийствам при врачебном содействии

По случаю Всемирного дня больного, который отмечается 11 февраля, католические епископы Швейцарии обнародовали специальное послание.

В документе звучит призыв задуматься, с одной стороны, о недавней директиве Швейцарской академии медицинских наук (ASSM), которая ввела понятие «невыносимых страданий» для врачебного содействия самоубийствам, и с другой стороны — о праздновании Всемирного дня предотвращения самоубийств. Речь идёт о так называемом «достойном» самоубийстве — в защиту которого используются термины «самоопределение», «невыносимые страдания» и «независимость» — и о «недостойном» самоубийстве, которого следует избегать любой ценой, что парадоксальным образом ставит под сомнение аналогичные понятия самоопределения и независимости, которые оправдывают помощь в самоубийстве. Швейцарские иерархи заявляют о явном противоречии: с одной стороны, есть стремление к профилактике самоубийств, с другой же – когда речь идёт о профилактике, врачебное содействие самоубийству не принимается во внимание.

«Каждый суицид является личным актом, и самоубийца выбирает его по причине страданий и бремён, которые являются субъективно невыносимыми, — говорится в послании епископов. — В большинстве случаев этот акт запланирован». Швейцарские прелаты отмечают, что в любом случае самоубийство является субъективным решением со смертельным исходом, однако здесь возникает вопрос: «почему одного типа самоубийства следует превентивным образом избегать, а другой, наоборот, легитимизировать?»

Сфера применения руководящих принципов Швейцарской академии медицинских наук расширена, в частности, на детей и подростков, а также на пациентов с психической и физической инвалидностью, и это поднимает новые вопросы. Епископы отмечают, что с христианской точки зрения человеческая жизнь получена от Бога, она дарована Творцом. «Страдания оттого, что жизненные силы уменьшаются с возрастом, болезнями, концом жизни и смертью, — это часть того факта, что люди являются творением. Эти страдания должны быть облегчены и смягчены в максимально возможной степени. Согласно учению Церкви, в Божьем замысле спасения также страдания могут иметь особое значение», — подчёркивают прелаты.

«Благо больного человека не может заключаться в подавлении его существования, — говорится в послании католических иерархов за подписью монс. Мариана Элеганти. — С христианской точки зрения забота о больном должна иметь приоритет над всем остальным, поскольку здоровье и болезни взаимосвязаны».

Цитируя Папу Франциска, швейцарские епископы напоминают, что больные нуждаются в доверии, дружбе и солидарности: они зависят от такого взаимодействия с другими, чтобы никому не пришла в голову идея избавиться от собственной жизни.

В конце послания иерархи приводят слова Святейшего Отца из его Послания на 27-й Всемирный день больного о том, что человеческую жизнь «нельзя рассматривать лишь как владение или частную собственность», и поэтому в этом серьёзном вопросе следует избегать любых манипуляций.



Источник: Vatican News