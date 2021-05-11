Епископы Нидерландов решили сохранить антиковидный протокол даже после ослабления карантинных ограничений

В этом году Католическая Церковь отмечает праздник Пятидесятницы 23 мая, и пройдет уже почти месяц с того момента, как в Нидерландах был отменен комендантский час и некоторые другие запреты (28 апреля). Однако принять участие в праздничных мессах смогут далеко не все голландские католики: Конференция католических епископов Нидерландов приняла решение сохранить антиковидные протоколы в прежнем виде, сообщает портал Рублев со ссылкой на Vatican News.

Епископы решили не ослаблять ограничения для общественных богослужений даже после 28 апреля, когда власти страны отменили ряд антиковидных мер, касающихся в том числе и общественных собраний.

«Храмы не должны стать источником заражения», — так объяснили свое решение католические епископы Нидерландов. Поэтому принятый ранее протокол под названием «Церковная жизнь на расстоянии полутора метров» останется в силе.

На практике это означает, что максимальное число прихожан в большинстве католических церквей Нидерландов в праздничные дни Пятидесятницы не превысит 30 человек. Исключение составят самые большие церкви и соборы, количество мест для сидения в которых превышает 300 прихожан. Для них действуют другие нормативы: здесь верхняя планка посещаемости определяется из расчета 10% от числа мест для сидения, то есть может превышать 30 человек.

Все желающие принять участие в службе прихожане обязаны заранее зарегистрироваться онлайн, а во время праздничной Мессы — носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Между богослужениями в одном храме должен быть устроен как минимум двухчасовой перерыв для проветривания помещения.

Кроме того, службы будут идти по-прежнему без хорового пения.