Епископы Ганы: равные права не включают однополые «браки»

Все люди наделены равными правами и достоинством, поскольку они сотворены по образу и подобию Бога. Однако гомосексуальные «браки» не имеют никакого отношения к основным правам человека. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В столице Ганы открылся административный офис движения ЛГБТ, продвигающего, среди прочего, «браки» между людьми одного пола. Исполнительный секретарь Национальной коалиции по правам человека в сексуальной сфере и семейным ценностями Мозес Фох-Амоанинг незамедлительно потребовал закрытия структуры, осудив попытки западных стран навязать свои идеи африканцам. В общественные дебаты вмешалась и поместная епископская конференция: в заявлении за подписью ее президента архиепископа Филиппа Наамеха епископат выражает поддержку позиции Фох-Амоанинга. «Церковь, – говорится в заявлении, – считает практику гомосексуализма несовместимой с повествованием Книги Бытия о сотворении мужчины и женщины. Выбор человека того же пола для сексуальных отношений или для брака означает разрушение смысла и целей Божьего замысла». Вместе с тем епископы подчеркивают, что Церковь осуждает гомосексуальные действия, но не людей с гомосексуальностью, и настаивают на соблюдении их основных прав. Далее иерархи перечисляют эти «всеобщие, неприкосновенные и неотчуждаемые» права: право на жизнь, на индивидуальную свободу, на справедливый судебный процесс, на свободу мысли, самовыражения, религии, организации и передвижения; право на свободу от дискриминации на основании расы, вероисповедания, возраста, языка и пола; право на базовое образование, на труд и на собственность. Недопустимо подвергать людей с гомосексуальностью каким-либо формам преследования, но отношение к ним, как и ко всем людям, должно быть основано на «уважении, сочувствии и чуткости». Однако – подчеркивают епископы – основные права человека не включают права на заключение брака с человеком своего пола, поскольку это «нравственное заблуждение, идущее против Божественного замысла о браке».