Епископы Филиппин приветствуют закон, запрещающий браки с несовершеннолетними

Епископы Филиппин и католические правозащитники приветствуют закон, единодушно принятый сенатом – он запрещает детские браки, вводит лимит брачного возраста в 18 лет и утверждает равенство полов, сообщает Седмица со ссылкой на Fides.

«Детские браки – это печальная реальность, в которой унижается человеческое достоинство и оправдывается эксплуатация и унижение девочек», – заявил епископ Рекс Эндрю Аларкон, глава епархии Даэта и председатель комиссии по делам молодежи филиппинского епископата.

Заявление прозвучало во время дебатов в парламенте перед принятием законопроекта, запрещающего браки с несовершеннолетними в стране.

«Мы приветствуем новый закон о запрете детских браков на Филиппинах и высоко оцениваем его принятие как весьма своевременное, – подчеркнул епископ. – Я рад единодушию и решимости законодателей в деле защиты детей и их достоинства. Общество обязано защищать детей как самую беззащитную категорию своих граждан, от тех, кто пытается их эксплуатировать. Новый закон также вводит прекрасные механизмы для обеспечения неприкосновенности брака и семьи как основы нашего общества».

Сенаторы единогласно одобрили законопроект № 1373, получивший в народе название «Акт дочки-не-невесты» (Girls not Brides Act), который запрещает браки детей до 18-летнего возраста и утверждает равенство полов. Сенат окончательно одобрил закон в третьем и последнем чтении. «Стремление защитить детей, мальчиков и девочек, их достоинство и права, а также защитить основы брака и семьи – вполне естественно, ибо эти основы необходимы для правильного и гармоничного развития общества» – отметил монсеньор Аларкон.

«Сегодня мы даем нашим девочкам возможность формироваться, мечтать и стремиться к будущему, отвечающему их мечтам и желаниям, – подтвердила депутат Роза Хонтиверос по итогам заседания Сената. – Мы при этом защищаем их право на образование, чтобы они могли сначала созреть и стать на ноги, а потом уже принимать сознательное решение о создании семьи». Она напомнила, что Филиппины на момент принятия закона занимают двенадцатое место в мире по количеству детских браков, а за этой цифрой стоят судьбы примерно 726 тысяч девочек.

По данным правительства, каждая шестая девочка на Филиппинах выходит замуж до 18 лет. Многие общины допускают детские браки по многим причинам – это чаще всего древние обычаи еще языческих времен и культурные традиции, усугубляемые хронической бедностью и необразованностью. «Дочки-матери», как их зовут в народе, будучи еще незрелыми в физическом и умственном отношении, подвергаются высочайшим рискам самых различных заболеваний, и при этом статистика заболеваемости и смертности их детей также чрезвычайно высока. Кроме того, многие «дочки-матери» вынужденно бросают школу уже в 10-11 лет, поскольку им приходиться взваливать тяжкий груз семейных забот на свои детские плечи.

Отец Шей Каллен, ирландский католический миссионер и директор фонда «Преда» (Preda), выступающего в защиту прав детей на Филиппинах, указывает еще один тревожный аспект детских браков в интервью изданию Fides.

«На Филиппинах так называемый «брачный союз» часто используется всего лишь как благовидное прикрытие для самой разнузданной педофилии, – говорит отец Каллен. – Девочек используют в качестве сексуальных рабынь за скромную мзду, выплачиваемую семьям их взрослыми партнерами. Очень немногие в обществе осмеливаются осуждать давнюю традицию сексуального насилия над детьми. Эти якобы браки широко используются для сокрытия преступлений педофилов. Мы в нашем фонде очень надеемся на то, что новый закон поможет нам вырезать эту раковую опухоль из тела общества».