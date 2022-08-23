Епископы Европы: рука человека да перестанет губить творение

Совет епископских конференций Европы (CCEE) призвал христиан Старого континента возглавить движение «экологического обращения», чтобы остановить катастрофу, которую переживает планета в связи с загрязнением, пожарами и войнами. Передает русская служба Vatican News.

Послание иерархов приурочено ко Всемирному дню молитвы о защите творения (1 сентября) и к экуменическому мероприятию «Время творения» – молебнам и акциям на благо общего дома, которые будут проходить по всему миру с 1 сентября по 4 октября (день памяти св. Франциска Ассизского).

Епископы констатируют, что «различные части мира пострадали от разрушительных пожаров, уничтоживших значительную часть зелёных насаждений планеты». На Старом континенте 97% случаев возгораний приписываются руке человека; в 27 странах Евросоюза с начала года лесные пожары опустошили в общей сложности 517.881 га по сравнению с 470.359 га в минувшем году. Особое беспокойство вызывают заявления учёных о переходе от нашей эпохи («антропоцена») к следующей, которая уже получила название «пироцен»: его последствия достаточно заметны, учитывая, что выбросы углекислого газа достигли уровня, которого планета не знала уже более 3 миллионов лет.

Ко всему этому, отмечают епископы, следует добавить колоссальный экологический ущерб, нанесённый военными конфликтами. Кроме того, нужно учесть загрязнение воздуха, вызванное пожарами на нефтяных установках в Кувейте во время войны в Персидском заливе (1990-1991 гг.), а также из-за войны в Йемене и Сирии, приведшей к отравлению почвы и водных путей.

Но ещё не всё потеряно, подчёркивается в документе: если рука человека стала главной причиной нынешней ситуации, есть повод надеяться, что та же рука сможет всё исправить. Именно поэтому стоит ещё раз обратиться к словам Папы Франциска из его послания на 1 сентября: это не «благочестивое назидание», а реальный вызов, брошенный сильным державам и лидерам наций; это «призыв к конкретному обращению всех христиан, чтобы мы могли стать рукой, способной остановить разрушение».

Европейские католические иерархи желают, чтобы мероприятие «Время Творения» стало поводом для усердной молитвы, но прежде всего для «обращения взглядов и привычек». Пусть мир через христиан услышит зов планеты, вопиющей от боли; да внемлет Господь этому горестному плачу и дарует человечеству «сердце, способное к состраданию»; да наступит время конкретных действий, которые возродят гармонию мироздания, пишет в конце послания Совет епископских конференций Европы.



(На фото — сгоревший лес во Франции, 2022 год)