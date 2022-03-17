Епископы благодарны Папе за решение посвятить Россию и Украину Марии

15 и 16 марта в Листвянке (Иркутская область) проходило 55-е пленарное заседание Конференции католических епископов России. Иерархи выразили признательность Святейшему Отцу за его решение посвятить Россию и Украину Непорочному Сердцу Богородицы. Передает русская служба Vatican News.

В итоговом коммюнике поместного епископата, в частности, сообщается:

«Епископы обратились к католикам и ко всем, верующим в силу Божию, соединиться с ними в сочетаемой с постом и делами любви усердной молитве о даровании мира людям в Украине, в России, и во всем мире. Члены Конференции с радостью и благодарностью встретили новость о том, что Папа Франциск принял решение посвятить Россию и Украину Непорочному Сердцу Марии 25 марта в 17.00 по Римскому времени. Епископы просят приходы и общины своевременно запланировать на указанный день соответствующую молитву, например, по окончании совершения Евхаристии. С этой целью можно использовать, в частности, ‘молитву о мире’ (Требник, с. 513). Епископы также призывают всех католиков, помня о том, что ‘реальность всегда выше идей’ (Папа Франциск), стремиться к взаимопониманию и быть вестниками ‘слова примирения’ (2 Кор 5,19-20)».

В интервью журналисту Радио Ватикана ординарий епархии Св. Климента в Саратове монсеньор Клеменс Пиккель отметил, что российский епископат с большой радостью узнал о решении Святейшего Отца: конференция прелатов думала об этом, и «предложение уже витало в воздухе». Сейчас иерархи хотят подготовить верующих к этому важному акту посвящения: необходима глубокая всеобщая молитва, и если она не будет исходить от сердца, то потеряет смысл. «Посвящение Непорочному Сердцу Марии – это не магия, а молитва», – подчеркнул иерарх:

«Каждое посвящение – это самоотдача. Мы хотим вверить Россию и Украину Пресвятой Деве Марии, вверить себя в её руки, её сердцу. Все вместе мы хотим предать себя сердцу Богоматери и взывать к её небесной силе: пусть как можно скорее прекратится кровопролитие! Да упросит она своего Сына сделать всё возможное».

Монсеньор Павел Пецци, митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве и глава поместного епископата отметил: символическое значение посвящения России и Украины Непорочному Сердцу Марии, которое Папа совершит 25 марта, «проистекает из того факта, что в настоящее время в Украине, к сожалению, пылает открытый конфликт; прежде всего необходимо остановить пролитие крови, которая всегда является кровью невинных, а также начать установление прочного мира».

Конференция католических епископов России «с большой радостью и благодарностью приветствовала решение Папы, – подчеркнул иерарх, – а также тот факт, что кардинал Краевский совершит этот акт посвящения в Фатиме». Это событие означает, что вера, надежда и милосердная любовь являются самыми нормальными, реальными условиями для истинного сосуществования народов, отметил монсеньор Павел Пецци:

«Это говорит о том, что милосердие и прощение являются даром, который Бог преподносит тем, кто посвящает прежде всего себя Непорочному Сердцу Марии».