Информационное сообщение о LV пленарном заседании Конференции католических епископов России

15 и 16 марта в пос. Листвянка (Иркутский р-н) прошло LV пленарное заседание Конференции католических епископов России (ККЕР) под председательством Архиепископа Павла Пецци, Ординария Архиепархии Божией Матери в Москве. В нем приняли участие Епископ Иосиф Верт SJ (Преображенская епархия в Новосибирске, вице-председатель), Епископ Кирилл Климович (Епархия Св. Иосифа в Иркутске), Епископ Клеменс Пиккель (Епархия Св. Климента в Саратове) и Вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин OFMConv, а также секретарь Конференции свящ. Штефан Липке SJ. Во встрече также принял участие Апостольский нунций в Российской Федерации Архиепископ Джованни д’Аниелло, которого представлял советник Нунциатуры монс. Петр Тарнавски.

Епископы обратились к католикам и ко всем, верующим в силу Божию, соединиться с ними в сочетаемой с постом и делами любви усердной молитве о даровании мира людям в Украине, в России, и во всем мире. Члены Конференции с радостью и благодарностью встретили новость о том, что Папа Франциск принял решение посвятить Россию и Украину Непорочному Сердцу Марии 25 марта в 17.00 по Римскому времени. Епископы просят приходы и общины своевременно запланировать на указанный день соответствующую молитву, например, по окончании совершения Евхаристии. С этой целью можно использовать, в частности, «молитву о мире» (Требник, с. 513). Епископы также призывают всех католиков, помня о том, что «реальность всегда выше идей» (Папа Франциск), стремиться к взаимопониманию и быть вестниками «слова примирения» (2 Кор 5, 19-20).

Кроме того, епископы с благодарностью отметили, что после ограничений, вызванных пандемией COVID-19, пастырская жизнь во многих местах возобновилась. Было принято решение отменить диспенсацию от участия в воскресной Евхаристии и рекомендацию принимать Св. Причастие в руки, отметив при этом, что следует и далее придерживаться предписаний государственных санитарных властей всех уровней.

Конференция поблагодарила Епископа Кирилла Климовича за его служение в качестве председателя комиссии по экуменизму и межрелигиозным связям и, признав, что для данного служения весьма полезно находиться в столице, поручила его продолжение Архиепископу Павлу Пецци.

Епископы обращаются ко всем приходам и общинам с призывом более активно и публично обращать внимание на деятельность Католической Церкви, направленную на защиту несовершеннолетних от насилия и создание безопасной среды.

Вспоминая свидетелей веры всех поколений и национальностей в России, епископы призывают верных молиться о духовных призваниях, об их здравом развитии, в частности, в Высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге, а также о даре верности для всех священнослужителей.

Епископы с благодарностью отметили глубокий духовный опыт, которым стал синодальный процесс, и выразили надежду на плодотворное подведение итогов его первого этапа на уровне приходов, общин и групп, а затем и на уровне епархий.

Поблагодарив Епископа Иосифа Верта за его многолетнее служение в качестве президента российской «Каритас» и председателя комиссии ККЕР по социальным вопросам, епископы назначили его преемником Епископа Клеменса Пиккеля. Они подчеркнули важность социального служения Церкви и необходимость снова определить, какие люди больше всех нуждаются в поддержке.

Также было принято решение в ближайшее время разработать стандарты и программу подготовки для служителей-мирян — катехизаторов, чтецов и аколитов, отметив при этом, что речь идет об ответственных и долгосрочных служениях. Епископы также подчеркнули важность для Церкви служения постоянных диаконов.

Следующее очное заседание ККЕР состоится 8-9 ноября сего года в Санкт-Петербурге.

Архиепископ Павел Пецци

Председатель

Свящ. Штефан Липке SJ

Секретарь

Источник: Официальный сайт ККЕР