Епископы Англиканской Церкви Британии побуждают правительство подписать соглашение о запрете ядерного оружия

Духовенство Англиканской Церкви призывает правительство Великобритании присоединиться к 50-ти странам, подписавшим исторический международный договор о запрещении ядерного оружия, сообщает Седмица со ссылкой на The Guardian.

Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский и глава Всемирного сообщества Англиканских церквей, и Стивен Коттрелл, архиепископ Йоркский, подписали вместе с 29 епископами Британии, обращение к властям, опубликованное изданием Observer. В нем они высказывают пастырское мнение, что подпись Великобритании под договором ООН о запрещении ядерного оружия способствовала бы укреплению надежды человечества на мирное будущее. Договор вступит в силу 22 января 2021 года, поскольку он набрал подписи уже 50 стран – последним его ратифицировал Гондурас три недели назад. Однако ни одна из ядерных держав мира пока не подписала договор, а представитель США в ООН даже назвал эту инициативу «стратегической ошибкой».

Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН, указывает, что ратификация договора стала «кульминацией всемирного движения по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любой попытки применения ядерного оружия». А Питер Маурер, президент Международного комитета Красного Креста, считает, что договор означает «победу гуманизма и надежду на более безопасное будущее».

Инициаторы и подписанты договора выражают надежду, что это соглашение окажет постепенно нарастающее сдерживающее воздействие на процесс распространения ядерного оружия. Их вдохновляет успех аналогичных предыдущих международных договоров по минным заграждениям и кассетным боеприпасам – которые постепенно привели к их гласному и негласному запрещению даже теми странами, которые не подписали эти договоры.

В своем письме епископы настаивают на ратификации договора. «Для столь многих стран мира четкое заявление о необходимости запрета этого оружия массового уничтожения уже стало обнадеживающим и вдохновляющим шагом, – говорится в письме. – Мы глубоко сожалеем о том, что Великобритания вместе с другими ядерными державами еще не подписала этот договор. Мы призываем правительство Великобритании незамедлительно сделать это, и тем самым дать надежду всем людям доброй воли, стремящимся к мирному будущему».

Стивен Коттрелл, возведенный на престол архиепископа Йоркского месяц назад, отметил в интервью Observer, что «никого не должно удивлять, что церковь заботится о мире, о смягчении вражды». «Хотя мы признаем, что существуют законные различия во взглядах на то, как надлежит устанавливать и сохранять мир и баланс сил, церковь неизменно считала любое применение ядерного оружия и обладание им выходящим за рамки дозволенного и справедливого вооруженного сдерживания противника. Пусть договор и не приведет к исчезновению ядерного оружия в одночасье, однако он делает еще один важнейший шаг по пути к безъядерному миру».

Великобритания в свое время подписала договоры о запрете кассетных бомб и минных заграждений. «Если мы считаем аморальным обладание кассетной бомбой и ее применение, то насколько более аморальным является ядерное оружие? – вопрошает епископ. – Международные договоры рано или поздно достигают своих целей, и пусть они идут к ним долгим путем, однако новый договор является еще одним значительный шагом на этом пути».

Архиепископ Коттрелл давно известен как последовательный борец за ядерное разоружение. В 2016 году он заявил на митинге в Лондоне, что модернизация ракет Trident является «оскорблением Бога», а в 2018 году он в своем выступлении на генеральном синоде Англиканской церкви заявил, что «не существует обстоятельств», при которых использование Trident можно было бы оправдать. «Это убеждение исходит из неких глубинных духовных основ моей души, – признается архиепископ. – Для меня это духовный и этический вопрос, но есть множество и других веских причин – финансовых, военных, юридических – которые ставят под самое серьезное сомнение необходимость обладания ядерным оружием».



На фото — Стивен Коттрелл, архиепископ Йоркский (AFP)