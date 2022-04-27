Папа — паломникам из Королевского университета Белфаста: если мы веруем в Иисуса, мы должны поступать как Иисус

Папа Франциск встретился с группой паломников из Королевского университета Белфаста (Квинс), которые прибыли в Рим по случаю 50-летия Католического университетского служения. Передает русская служба Vatican News.

Обращаясь к паломникам, Папа прежде всего выразил признательность за «понимание интеллектуальных и духовных ценностей и богатства католической традиции». Благодаря Католическому служению североирландский университет продвигает культуру встречи – в первую очередь встречи со всем университетским сообществом.

«Христианская вера – это главным образом встреча с Иисусом Христом. Если мы по-настоящему веруем в Иисуса, мы должны стараться поступать как Иисус: встречать других людей, встречать тех, кто рядом, делясь с ними спасительной евангельской истиной. <…> Каждый из вас по-своему может содействовать этой культуре встречи в университетской среде и тем самым помочь сохранить благородные ирландские традиции гостеприимства, примирения, верности Евангелию и постоянства в стремлении к святости».