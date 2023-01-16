Епископ Рима напомнил о целях синодального пути Церкви

Папа принял на аудиенции студентов, обучающихся в Риме и проживающих в Папской североамериканской коллегии, сообщает Vatican News.

Диалог, общение и миссия: эти три ключевых слова для подготовки к священству Папа Франциск предложил учащимся из Папской североамериканской коллегии Рима, которых принял на аудиенции в Ватикане в субботу 14 января.

Святейший Отец отметил, что пребывание студентов в Риме совпало с синодальным путем, который проходит вся Церковь, и напомнил об основных целях этого пути:

«Слушать Святого Духа и друг друга, чтобы распознать, каким образом можно помочь членам святого народа Божьего принять дар общения и стать учениками-миссионерами».

Для этого необходимо обратить внимание на три аспекта священнической подготовки: диалог, общение и миссию. Говоря о диалоге, Папа подчеркнул, что он всегда проистекает из безмолвного пребывания перед дарохранительницей. Что касается второго аспекта – общения, — Папа призвал студентов коллегии «не отрывать взгляда от тайны единства Церкви, проявляющегося в законном разнообразии и единении веры» и от пророческого свидетельства милосердия, которое Церковь выражает в особенности здесь, в Риме. Наконец, третий аспект – миссия:

«Всякий раз, когда Иисус призывает мужчин и женщин, Он делает это для того, чтобы послать их в первую очередь к самым уязвимым и к тем, кто находится на обочине общества».

В конце аудиенции Папа Франциск вверил учащихся Североамериканской коллегии материнскому заступничеству Пресвятой Девы Марии Непорочной, небесной покровительницы коллегии и небесной покровительницы США.