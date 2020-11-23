Епископ Николай Дубинин о литургическом искусстве (видеозапись на «Радио Мария»)

На христианском канале «Радио Мария», транслирующем свои передачи на территории России из Санкт-Петербурга, вышла очередная авторская передача Анастасии Медведевой из серии «О литургическом искусстве».

На сей раз разговор о католическом богослужении и его неизменности состоялся у ведущей со вспомогательным епископом в Санкт-Петербурге Николаем Дубининым.

— Что мы вкладываем во фразу «так было всегда», говоря о литургических обычаях?

— Что «было» и что такое «всегда»?

— Есть ли неизменное в форме поклонения христиан Богу, и в чем оно?

Эпидемия обострила некоторые конфликты обычаев, которым присваивается качество доктринальных проблем. Где нужно отказаться от привязанности и привычки ради смысла и всегда ли это необходимо? И как с разными привязанностями оставаться в мире с ближними?

Ответы, по крайней мере — часть — в новой передаче из цикла «О литургическом искусстве».



Смотрите видеозапись передачи «Епископ Николай и Анастасия Медведева о неизменном и изменяемом в литургии»: