Епископ Кирилл Климович рукоположил нового диакона для католической общины Владивостока

21 марта, в 5-е воскресенье Великого поста, в римско-католическом приходе Пресвятой Богородицы во Владивостоке брат Вики Самуэль, CJD, принял из рук епископа Кирилла Климовича, ординария епархии святого Иосифа в Иркутске, рукоположение в сан диакона.

Об этом сообщается на странице прихода в фейсбуке, где опубликованы фотоподробности состоявшегося события в сопровождении текста следующего содержания:

«Deo gratias! Поручаем нового диакона, который желает посвятить себя служению Церкви в России, вашей молитве!»

Новорукоположенный диакон Вики Самуэль — регулярный каноник Иисуса Господа, член вьетнамской католической общины Владивостока.