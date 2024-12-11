Епископ Алеппо: повстанцы гарантируют безопасность христиан

Епископ Ханна Джаллуф, апостольский викарий Алеппо, сообщил о встрече с лидером повстанцев Абу Мухаммадом аль-Джулани, который пообещал уважать права христиан и других меньшинств, передает Vatican News.

После десятидневного наступления повстанцев и падения режима Башара Асада, правившего Сирией 24 года, новое правительство делает первые шаги по установлению мира и порядка в стране. Особое внимание уделено вопросу религиозных меньшинств.

«Мы надеемся, что падение режима приведет к новой, позитивной фазе для всей Сирии. Я разговаривал с лидером джихадистов Хаят Тахрир аш-Шам Абу Мухаммадом аль-Джулани и его заместителем. Он заверил меня, что наше достоинство, наши права, наша собственность, а также права других меньшинств будут уважаться», — заявил епископ Джаллуф итальянскому информационному агентству SIR.

«Все просьбы, которые я высказал во время встречи с ним, когда он впервые въехал в Алеппо, были выполнены. Это касается христиан в Алеппо и уважения к нашим местам проведения богослужений, христианской собственности, такой как дома, земля, офисы, магазины и фабрики», — сообщил иерарх.

Епископ Джаллуф также подчеркнул необходимость международной поддержки для восстановления страны. «Прежде всего, международное сообщество должно снять санкции, чтобы восстановить экономику страны и дать надежду обществу, страдающему от бедности. Затем оно должно внести свой вклад в восстановление страны, разрушенной войной и землетрясением в феврале 2023 года».

(На фото — церковь Святого Георгия в Алеппо)