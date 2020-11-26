Епархиям Русской Православной Церкви предложили сформировать группы священников для посещения больных с COVID-19
Глава Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви (РПЦ) епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон 24 ноября провел интернет-совещание с руководителями социальных отделов епархий. В совещании приняли участие 219 человек из 134 епархий РПЦ. Основной темой совещания стало церковное социальное служение в период пандемии. На встрече обсуждались вопросы пастырского окормления covid-больных, допуска священников и добровольцев в больницы, дома престарелых и психоневрологические интернаты. Сообщает агентство Благовест-инфо.
Епископ Пантелеимон открыл интернет-совещание из 52-й больницы Москвы, где он посещал в «красной зоне» пациентов с коронавирусом. Председатель Синодального отдела по благотворительности отметил, что сейчас больные с коронавирусом в больницах и на дому – это главная категория нуждающихся, которым очень важна поддержка и утешение священников.
Епископ Пантелеимон обратил внимание участников совещания на то, как должен священник общаться с больными. «Священник, который приходит к больным, должен относиться к людям очень бережно и всегда помнить, что душа человека, который болеет, очень тонко чувствует нюансы, интонацию, голос человека. Нельзя требовать с человека соблюдения каких-то внешних обрядов, внешних правил. Нужно, если в этом есть необходимость, помочь осознать тяжесть греха, но делать это ласково и с любовью. Ведь сам человек – это не грех. Грех – это некая инфекция, которую нужно с человека смыть, убрать ее. А сам человек в глубине души всегда остается чист, он являет собой образ Божий», – подчеркнул председатель Синодального отдела по благотворительности.
Участники совещания затрагивали проблему доступа священников в медицинские и социальные учреждения: не во всех епархиях у священников есть такой доступ. В связи с этим епископ Пантелеимон напомнил о том, что у каждого человека есть конституционные права, в том числе право на свободу вероисповедания. Право на посещение человека священником в больнице зафиксировано в федеральном законодательстве. Председатель Синодального отдела также напомнил о недавней встрече Патриарха Кирилла с президентом России Владимиром Путиным. На этой встрече Предстоятель рассказал о том, как священники посещают людей в больницах, надевая все необходимые средства защиты, а президент, в свою очередь, поблагодарил Патриарха и всех священников за их пастырский труд в период пандемии.
Епископ Пантелеимон добавил, что в период пандемии Церковь оказывает не только духовную помощь. «Мы готовы всячески помогать. Мы готовы перечислить деньги на продукты, если есть такие нуждающиеся люди в ваших епархиях, мы можем выслать вам СИЗы для посещения больных с ковидом, мы можем помочь вам научиться совершать Таинства в ‘красной зоне’», – отметил епископ Пантелеимон.
Епископ Пантелеимон рассказал и о предстоящем онлайн-семинаре для священников на тему пастырского окормления covid-больных. Онлайн-инструктаж проведет заместитель председателя Московской епархиальной Комиссии по больничному служению протоиерей Иоанн Кудрявцев. Ранее сотрудники Синодального отдела по благотворительности подготовили обучающие видео для священников по использованию СИЗ.
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