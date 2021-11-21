Епархиальная встреча молодежи — день второй (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Мы продолжаем рассказывать о проходящей в Пастырском центре «Вифлеем» под Новосибирском Встрече молодежи Преображенской епархии.

Епархиальный форум, организованный Комиссией по делам молодежи проходит три дня, с 19 по 21 ноября, и имеет насыщенную программу, которая включает Святые Мессы, адорации, общую молитву, конференции, свидетельства…

Гостеприимная столица Сибири собрала 43 участника, предоставив всем возможность личного общения и молитвы.

Также 20 ноября ребята смогли принять участие в личном торжестве и поздравить с наступившим 37-летием штатного клирика Кафедрального собора диакона Сергея Петрова.



Подробности второго (ключевого) дня встречи — в авторском фоторепортаже организатора Молодежного форума священника Вадима Ладыгина: