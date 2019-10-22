Электронные «умные четки» смогли взломать за 15 минут, но теперь дефект устранили

В «умных» электронных четках eRosary нашли серьезную уязвимость, сообщает РИА-НОВОСТИ со ссылкой на CNET. Эксперт по кибербезопасности провел эксперимент и взломал учетную запись всего за 15 минут. Для этого ему потребовался только e-mail, к которому привязан аккаунт. Взломщик получил доступ к информации о владельце: пол, дата рождения, рост, вес, фотография аватара и геоданные. Он также смог удалить учетную запись и создать другую с тем же e-mail. В настоящее время эту уязвимость устранили.

«Умные» четки представили на пресс-конференции в Ватикане несколько дней назад. Они активируются, когда их владелец перекрестится. Как и другие подобные устройства, они синхронизируются с мобильным приложением Click to Pray («Кликни, чтобы помолиться») на iOS и Android. Приложение напоминает о различных церковных праздниках и молитвах.