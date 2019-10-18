Появились «умные четки» для молитвы Святого Розария

В Ватикане 15 октября презентовали инновационные электронные четки Click to Pray («Нажми и молись»), которые помогут молиться католикам во всём мире, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой «Российскую газету».

Четки выглядят весьма оригинально – их вполне можно использовать в качестве декоративного браслета. Это десять бусин, изготовленных из гематита и черного агата, а также крест со встроенным чипом, внутри которого хранятся все данные. «Умные» четки синхронизируются через Bluetooth с бесплатным приложением Click to Pray.ERosary, доступным для iOS и Android. Приложение позволяет получить доступ к аудиогиду, многочисленным изображениям, персонализированному молитвенному контенту, а также выучить и произносить традиционную католическую молитву инновационным способом. Интересно, что система активируется, только когда пользователь крестится. Именно в этот момент текст молитвы проявляется на экране смартфона или планшета. Для представителей старшего поколения, которые решат приобрести электронный гаджет, будет также представлена возможность читать молитвы традиционным способом, перебирая четки. Стоимость «умных четок», которые уже доступны на ведущих онлайн-платформах, – 99 евро.

