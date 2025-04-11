Эксперт: космонавты смогут виртуально бывать на религиозных службах

Заведующий лабораторией психофизиологического обеспечения полетов и экстремальной деятельности Института медико-биологических проблем РАН отметил, что человеку нужна «духовная пища»

Космонавты в перспективе смогут присутствовать на религиозных службах при помощи очков виртуальной реальности. Об этом ТАСС в интервью ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, сообщил врач-психолог, заведующий лабораторией психофизиологического обеспечения полетов и экстремальной деятельности Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Рюмин.

«Человек — социально ориентированная личность, поэтому духовная пища, конечно, тоже нужна. В этой связи и возвращаясь к очкам виртуальной реальности, мои коллеги из другой лаборатории ИМБП создали контент в виде записанных служб различных религиозных конфессий. Таким образом, человек может виртуально присутствовать на церковной службе. Такой способ психологической поддержки также предусматривается, но для этого должен быть социальный запрос, потому что навязывать человеку тут ничего нельзя», — заявил Рюмин.



Фото: Роскосмос