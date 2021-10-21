Эхо недавнего празднования в Новосибирске: интервью о. Коррадо для «Радио Мария»

Рассказывая на «Радио Мария» о некоторых встречах во время проходившего в столице Сибири празднования в честь восстановления структур Католической Церкви, Ольга Дубягина (делегат от Архиепархии Божией Матери и, по совместительству, наш внештатный корреспондент) решила напомнить слушателям и читателям об одном интересном новосибирском интервью:

— Хочу познакомить вас с удивительным человеком — отцом Коррадо Трабукки, OFM — с необъятной энергией и энтузиазмом он входит в вашу жизнь, и вовлекает вас в свои дела, и ему действительно хочется помогать. Я познакомлю вас с ним через интервью, которое священник дал для Радио Марии, и в котором он чуточку рассказал о себе, но главное — о францисканской начальной школе, где обучаются 50 учеников:

Здесь, в почти семейной обстановке на уровне хорошего пансиона, обучаются дети из малообеспеченных семей, получая то образование которое вряд ли смогли бы им обеспечить их родители.

Давайте также посмотрим на эту школе глазами её воспитанников и учителей, так — как их зафиксировал объектив фотоаппарата:

А если у вас есть возможность, то вы можете поучаствовать в развитии этого прекрасного проекта.

Вот реквизиты для благотворителей:

Частное общеобразовательное учреждение «Католическая школа»,

г. Новосибирск, ул. Беловежская, 6;

ИНН 5403124488;

КПП 540301001;

р/с 40703810300080000067;

Ф-л Сибирский ПАО Банк «ФК ОТКРЫТИЕ»;

к/с 30101810250040000867;

БИК 045004867;

ОГРН 1025401314322;

ОКТМО 50701000

В назначении платежа необходимо указать: пожертвование!