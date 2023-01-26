Эхо «Молитвы о единстве христиан – 2023» (Большой фоторепортаж из Томска)

Мы уже сообщали о экуменическом богослужении в Томске, которое прошло в минувшее воскресенье, 22 января, в рамках Недели молитв о единстве христиан. В мероприятии приняли участие священнослужители Римско-Католической, Русской Православной, Евангелическо-Лютеранской Церквей. Организацию нынешнего мероприятия взяла на себя община томских христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления». Также в молитве участвовали прихожане храмов различных христианских конфессий.



Вот что, в частности, рассказал нашему изданию настоятель томского католического прихода Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария о. Войцех Зиолек, SJ: «Всё началось год назад, когда после молитвы в нашем храме епископ Олег из «Церкви Прославления» подошел ко мне и сказал: «Отец Войцех, а если бы на следующий год мы вас пригласили, то вы бы пришли к нам?». Я ответил, что да, конечно, мы бы пришли. И впоследствии так и случилось. Где-то в ноябре прошлого года они к нам снова пришли и ещё раз уточнили – «всё ли в силе». Я вновь ответил утвердительно. Потом мы вместе ждали, когда ответственный за экуменизм в нашей Преображенской епархии отец Коррадо Трабукки пришлёт нам русский перевод материалов Недели. Он прислал, и мы ещё раз встретились: теперь уже, чтобы обсудить, распределить все зоны ответственности – кто за что отвечает, как всё это будет происходить. И знаете, в итоге всё получилось так хорошо и так прекрасно! Было много участников, много священнослужителей разных деноминаций. И когда мы потом вернулись к себе домой, в приход, стали живо обсуждать и вспоминать то, что мы только что видели: наших прихожан-католиков, православных, протестантов, которые молились вместе, а потом за чашкой чая или кофе там у них сидели и так радовались… Потом, уже сидя у себя в общине, мы говорили за столом о необыкновенно благостном чувстве, которое все испытали. А говоря на нашем игнацианском языке – это было такое чувство «внутреннего утешения», такое ощущение «Божьего утешения», что нам что-то было дано — такое прекрасное!»

А ещё отец Войцех прислал нам большую фотогалерею, ярко передающую атмосферу состоявшегося экуменического события: