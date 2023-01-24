Экуменическая молитва о христианском единстве прошла в Томске (ФОТО + ВИДЕО)

22 января 2023 г. в рамках ежегодной Недели молитв о единстве христиан в Томске состоялась экуменическая встреча-молитва с участием представителей различных христианских конфессий. На протяжении многих лет такая встреча традиционно проходила в католическом храме, но в этом году было решено провести ее в храме томских христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Прославления».

Недели молитв о единстве христиан, организуемые Папским советом (ныне – Департаментом) по содействию христианскому единству и Всемирным Советом Церквей, проходят с 1968 года. Ежегодно организаторы приглашают христиан одной из частей мира выбрать библейский текст и предложить тему для молитв и размышлений. В России Неделя молитв о единстве христиан проходит с 90-х годов ХХ века.

В этом году тема Недели молитв о христианском единстве взята из Книги пророка Исайи: «Научитесь делать добро, ищите правды» (1,17).

«Христианское единство не будет плодом утонченных теоретических дискуссий, в которых каждый будет пытаться убедить другого в справедливости своего мнения. Сын человеческий придет вновь и найдет нас дискутирующими» — такими словами в 2015 году Папа Франциск завершил свою проповедь в базилике Св. Павла, приглашая нас искать новые пути: «Мы должны признать, что чтобы достичь глубины тайны Божией, мы нуждаемся друг в друге, нужно встречаться и даже спорить друг с другом, но только под руководством Святого Духа, Который гармонизирует и преодолевает конфликты, примиряя разногласия».

Сегодня сегрегация и угнетение по-прежнему проявляют себя, когда какая-либо группа или класс людей получает привилегии перед остальными. Грех расизма присутствует во всех верованиях или практиках, выделяющих одну «расу» или возвышающих ее над другой. Расовые предрассудки, сопровождаемые или подкрепляемые неравенством сил, переходят с уровня человеческих отношений в ткань общества, и системный расизм продолжает свое существование. Его существование кому-то принесло несправедливые преимущества, в том числе и церквям, а на других возложило бремена и исключило их из общества, просто основываясь на цвете их кожи и связанных с восприятием «расы» культурных ассоциациях.

Библейские пророки так яростно обличали верующих людей, но некоторые верующие христиане поддерживали и продолжают поддерживать и укреплять предрассудки и угнетение, сеять разделение. История показывает, что христиане слишком часто включались в такие структуры греха, как рабство, колонизация, сегрегация и апартеид, лишавшие других людей их достоинства по лживым расовым основаниям, вместо того чтобы признать достоинство каждого человека, сотворенного по образу и подобию Бога. Христианские церкви не смогли распознать достоинство всех крещеных и преуменьшили достоинство братьев и сестер во Христе на основании предполагаемых расовых различий.

В выбранном для Недели молитв о христианском единстве в 2023 году отрывке пророк Исайя учит нас, как исцелить эти болезни. Нужно решиться подвергнуть себя самоанализу, чтобы научиться делать добро. Неделя молитв – это идеальное время, чтобы христиане признали, что разделения между нашими церквами и деноминациями нельзя отделить от разделений внутри рода человеческого. Совместная молитва о христианском единстве позволяет нам размышлять о том, что нас объединяет, и решиться противостоять угнетению и разделению человечества.

«В свое время Исайя бросил вызов Народу Божиему: учиться делать добро вместе, стремиться к справедливости вместе, выручать угнетенных вместе, защищать сироту и вступаться за вдову вместе. Этот вызов обращен и к нам сегодня. Как мы, христиане, живем в единстве, противостоя злу и несправедливости в наши дни? Как мы можем включиться в диалог, повысить нашу осведомленность, понимать и постигать жизненный опыт друг друга? Эти молитвы и сердечные встречи властны преобразить нас – индивидуально и коллективно».

Экуменическое богослужение транслировалось онлайн на YouTube-канале «Церкви Прославления» (см. начиная с 27:46):

Представители конфессий совершили общую молитву, в которой возносили возгласы «О даре примирения, о духе смирения, просвещающем и направляющем в трудах ради истинного общего блага, мира и согласия для облеченных властью; о благодати упования для больных, отверженных и страждущих; о жизни вечной в едином доме Небесного Отца для всех усопших; об укреплении духа истинного и братства солидарности, преодолевающем границы и разделения и преумножающем радость щедрости и благодарности».

В завершение молитвенной встречи ее участники прочитали молитву «Отче наш» – каждый в своей традиции, и передали друг другу приветствие мира.

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А вот что рассказал нашему изданию о состоявшемся экуменическом бдении его участник – настоятель томского католического прихода священник Войцех Зиолек, SJ:

— Всё началось год назад, когда после молитвы в нашем храме Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария епископ «Церкви Прославления» подошел ко мне и сказал: «Отец Войцех, а если бы на следующий год мы вас пригласили, то вы бы пришли к нам?». Я ответил, что да, конечно, мы бы пришли. И впоследствии так и случилось. Где-то в ноябре прошлого года они к нам снова пришли и ещё раз уточнили – «всё ли в силе». Я вновь ответил утвердительно. Потом мы вместе ждали, когда ответственный за экуменизм в нашей Преображенской епархии отец Коррадо Трабукки пришлёт нам русский перевод материалов Недели. Он прислал, и мы ещё раз встретились: теперь уже, чтобы обсудить, распределить все зоны ответственности – кто за что отвечает, как всё это будет происходить. Я попросил православного священника сказать проповедь, и он согласился. Также были распределены все другие моменты богослужения: кто, что будет читать, говорить, петь, и так далее. И знаете, в итоге всё получилось так хорошо и так прекрасно! Было много участников, много священнослужителей разных деноминаций. И когда мы потом вернулись к себе домой, в приход, стали живо обсуждать и вспоминать то, что мы только что видели: наших прихожан-католиков, православных, протестантов, которые молились вместе, а потом за чашкой чая или кофе там у них сидели и так радовались… Потом, уже сидя у себя в общине, мы говорили за столом о необыкновенно благостном чувстве, которое все испытали. А говоря на нашем игнацианском языке – это было такое чувство «внутреннего утешения», такое ощущение «Божьего утешения», что нам что-то было дано — такое прекрасное. Безусловно, там была благоприятной не только сама атмосфера, но и такой ощутимый дух братства, дух открытости друг другу… А ещё хочу отметить то, что сказал отец Александр в своей проповеди. На самом деле для меня это была первая «грустная проповедь», которая, наоборот, словно приподняла меня в Духе. Он говорил про ту боль, которую, если ты чувствуешь, значит ты – человек. Это такая человеческая боль: если ты чувствуешь, что ты не умеешь любить, если чувствуешь, что несмотря на свои желания, ты такой беспомощный и не умеешь любить ни своих, ни других, то… это хорошо, что тебе от этого больно! Значит ты не обманываешь себя, и на самом деле огонёк любви всё же горит в твоём сердце!..



Рассказ о «Экуменической молитве – 2023» дополняет фотогалерея ВК-паблика «Церковь Прославления»: