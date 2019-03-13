«Дьявольский путеводитель» по понтификату Папы Франциска

Отталкиваясь от недавнего обращения Папы к детям во время посещения римского прихода Святого Криспина, главный редактор газеты «Оссерваторе Романо» Андреа Монда предлагает своеобразный «дьявольский путеводитель» по понтификату Папы Франциска: именно так озаглавлена его статья. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Нашим современникам частые упоминания о дьяволе кажутся «неактуальными и фольклористскими», пишет Монда. Вслед за Павлом VI Папа Франциск обеспокоен тем, что в восприимчивости современного человека факт существования дьявола занимает довольно незначительное место. На вопрос о том, кто такой дьявол и каков он, Монда отвечает фразой из романа Умберто Эко «Имя розы»: «Дьявол – это не начало материи. Дьявол – это высокомерие духа. Это верование без улыбки. Это истина, никогда не подвергающаяся сомнению. Дьявол угрюм, потому что он всегда знает, куда идет, и всегда приходит туда, откуда вышел». Честертон, в свою очередь, в Житии святого Фомы Аквинского утверждал: «Хорошие вещи — земную жизнь и плоть — можно испортить дурным побуждением, которое от дьявола. Но дьявол не может испортить сами вещи, они хороши, как в первый день творения. Дело небес материально — Бог создал материальный мир. Дело ада — только духовно».

Андреа Монда видит в этих цитатах сходство с высказываниями Папы Франциска. «Высокомерие духа», «вера без улыбки», «истина без сомнения» — это именно то, от чего постоянно предостерегает Папа. В особенности фраза «он всегда знает, куда идет, и всегда приходит туда, откуда вышел», по мнению Монды, — это антоним к девизу понтификата Папы Франциска: запускать процессы, а не занимать пространства. Христианин не может знать, куда придет: он лишь сеет, не ведая, кто пожнет, поскольку уповает на Бога, Господина истории. Дьявол же, делающий из себя бога, «всё контролирует и доверяет только своей воле и силе, которая ведет его, в одиночестве, по одной и той же дороге, по кругу, замкнутому на нем самом». В то время как в жизнь христианина постоянно вторгается новизна Бога, и она всегда превосходит наши собственные идеи и застает врасплох наше воображение.