Двери католических храмов Украины открыты для беженцев

Митрополит Львовский архиепископ Мечислав Мокшицкий обратился к духовенству и прихожанам поместной Церкви латинского обряда со словами утешения и солидарности. Передает русская служба Vatican News.

«Мы все чувствуем себя в опасности, однако нельзя терять надежды <…>, и сейчас, как никогда раньше, мы нуждаемся в единстве и взаимной поддержке», – пишет иерарх, призывая священников и монашествующих быть рядом со своими верующими, неся им духовную поддержку с помощью Святых Таинств:

«Возможно, именно сейчас слова Господа нашего Иисуса Христа: ‘Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас’ становятся смыслом нашего пастырского служения, здесь и сейчас».

Архиепископ Мокшицкий просит священников по мере возможности и необходимости «предоставлять доступ к приходским помещениям для беженцев и семей, чьи дома пострадали в результате обстрелов». В послании звучит настоятельная просьба «превращать в убежища подвалы приходских храмов».

Католическая Церковь Украины призывает людей к взаимопомощи и заботе друг о друге, «чтобы никто рядом с нами не чувствовал себя брошенным на произвол». С особой заботой нужно относиться к старикам, одиноким людям и больным: «Они могут нуждаться в продуктах питания или лекарствах, и мы должны позаботиться об этом», – подчёркивает архиепископ:

«Время войны – это наше испытание на заповедь любви, которая велит нам любить не только себя, но и своих ближних».

В конце послания митрополит Львовский вверяет паству Божьему промыслу, опеке Пресвятой Девы Марии и святых небесных покровителей, заверяет в духовной близости и преподаёт отцовское благословение.