Думский комитет по вопросам религиозных объединений возглавила Ольга Тимофеева

Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений будет возглавлять бывшая вице-спикер нижней палаты Ольга Тимофеева («Единая Россия»), передает Интерфакс.

Такое решение было принято во вторник на первом заседании Госдумы VIII созыва.

44-летняя Тимофеева – выпускница Ставропольского госуниверситета по специальности «юрист». Долгое время занималась журналистикой, в 2007 году стала лауреатом Всероссийского телеконкурса «ТЭФИ — регион» в номинации «Лучший интервьюер». Учредитель и одна из первых сопредседателей центрального штаба «Общероссийского народного фронта».

Членом нижней палаты парламента России является с мая 2012 года. В новую Госдуму избрана от Невинномысского одномандатного округа.

С 2012 по 2016 год — член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, в 2016-2017 годах — председатель комитета по экологии и охране окружающей среды, в октябре 2017 года выступила против эвтаназии бездомных собак. В октябре 2017 года стала вице-спикером Госдумы.