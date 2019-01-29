Духовные упражнения на Иссык-Куле от иезуитов

Отцы-иезуиты приглашают сестер монахинь, священников и мирян провести реколлекции в Духовном центре на озере Иссык-Куль в Кыргызстане.

Реколлекции в молчании по методу святого Игнатия Лойолы будут проводиться с 23 по 30 апреля 2019 года. Тема Духовных упражнений — «Жаждет душа моя к Богу живому!». Вести их будет свящ. Энтони Коркоран, SJ, Апостольский администратор в Кыргызстане.

В программе: введение в медитацию над Священным Писанием, индивидуальная и совместная молитва, Евхаристия и поклонение Святым Дарам, возможность беседы с духовным наставником.

Расположение Центра: в 100 метрах от пляжа и нескольких километрах от гор. На месте чистая вода и пустой пляж. Имеется возможность организовать прогулки в горы.

Размещение участников: в отдельных комнатах.

Стоимость: 70 Евро (транспорт из Бишкека включительно).

Время в пути (из Бишкека до с. Жениш): примерно 5 часов.

Визы: не нужно для граждан СНГ, ЕС и многих других стран. Кроме того можно сделать электронную визу или получить ее в аэропорту.

Для более подробной информации про наш Центр пройдите по ссылке: www.issykcenter.kg



Контакты для записи и оформления заявок:

1. Свящ. Ремигюш Кальски, SJ + 996-556-613830

2. Брат Дамиан, SJ — damiansj@wp.pl