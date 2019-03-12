Духовные упражнения для Папы и Римской Курии в разгаре

Как мы уже сообщали, в воскресенье 10 марта в 16.00 по среднеевропейскому времени Папа Франциск со своими ближайшими сотрудниками из Римской Курии автобусом отправились в городок Аричча близ Рима, где в Реколлекцийном Центре «Божественного Учителя» начались духовные упражнения под руководством аббата -бенедиктинца Бернардо Джанни. Поэтому вплоть до дня окончания реколлекций 15 марта отменяются все аудиенции и встречи с участием Святейшего Отца, включая и традиционную общую аудиенцию по средам 13 марта — в день избрания нынешнего Папы на Престол Святого Петра. Шестую годовщину своего понтификата Папа Франциск отметит именно в контексте реколлекций. Их тема — «Град из пламенных стремлений. Пасхальные взгляды и жесты в жизни мира».

Вечером 10 марта о. Бернардо предложил своим слушателям первое размышление, продиктованное строкой из стихотворения итальянского поэта Марио Луки «Для этого мы здесь», посвященного виду на Флоренцию с холма, на котором располагается бенедиктинское аббатство Св. Миниата, настоятелем которого и является проповедник. Священник призвал к взгляду веры «на город, в котором, как кажется порой, не осталось ничего, кроме пепла, в котором погасло пламя». Речь идет о взгляде сверху, не поддаваясь при этом искушению лукавого, подговаривающего нас завладеть вещами мира сего, властвовать над ними, о взгляде, «движимом Святым Духом и Словом Господа, взгляде благоговейного созерцания, благодарения, духом бодрствования и пророчества». «Это взгляд, который с легкостью убеждает нас, что наши города — и как же часто! — на самом деле являются пустынями!» – констатировал о. Джанни, но тут же отметил, что тот же взгляд побуждает нас разжечь костер подлинной жизни во Христе, чтобы город и города, на которые мы взираем, благодаря святости Церкви заново воспылали пламенем любви, чтобы «наше пастырское служение, наша опека над вверенными нам людьми, над вверенным нам народом, а даже и над человечеством, которое нам вручил Господь, могла действительно стать живым пламенем горячих стремлений, чтобы наши города вновь стали прекрасным садом мира, справедливости и гармонии».

Процитировав слова средневекового мистика Рикардо ди Сан-Витторе «где есть любовь, там есть взгляд», проповедник указал на необходимость распознавать «следы и подсказки», которые Господь оставляет в нашей истории, в нашей жизни. Именно в контексте этой любви следует оценивать взгляд Иисуса на Иерусалим и на всех тех, кого Он встречал. «Так позволим же Ему взглянуть на нас! Иисус – это наш гуманизм, так сделаем же так, чтобы Его вопрос: “А что говорите вы о том, кто Я?” пробудил в нас беспокойство. Покоримся Его взору, чтобы научиться видеть так, как видит Он», – призвал о. Джанни, прокомментировав затем эпизоды из Евангелия, где речь идет о взгляде Иисуса: на юношу, которого Он полюбил, на мытаря Закхея…

По словам отца Бернардо Джанни, речь здесь идет также о взгляде, изгоняющем любые опасения относительно возможности не узнать грядущего Господа, о взгляде, преображающем самоё сердце. Святой Августин учил, что «если ты невнимателен к своему сердцу, ты так и не узнаешь, наведывается ли к тебе Иисус». Итак, необходимо заняться своим сердцем, что является одной из главных задач на предстоящие дни духовных упражнений. Необходимо позаботиться о том, чтобы иметь внимательное сердце, находящееся в процессе непрерывного обращения, открытое присутствию Господа в нашей истории, пылающее неколебимой надеждой.



По материалам Vatican News