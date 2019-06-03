ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА! (фоторепортаж от новосибирских францисканцев)

Мы уже рассказывали нашим читателям об очередном выпуске 4-го класса в Католической начальной общеобразовательной школе Рождества Христова, опекаемой отцами-францисканцами в Новосибирске.

В этом году Последний звонок для ребят-выпускников прозвенел 29 мая 2019 года. Нынешний год для школы юбилейный — исполняется четверть века с момента начала её работы в столице Сибири.

Сегодня мы также публикуем некоторые фото-подробности праздника: