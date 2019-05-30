В Католической школе Рождества Христова прозвенел Последний звонок (+ ФОТО)

Теплым солнечным днём 29 мая 2019 года в актовом зале Католической францисканской школы, расположенной в левобережной части Новосибирска, собрались ученики, их родители и родственники, преподаватели, а также многочисленные гости, чтобы вместе отпраздновать Последний звонок для выпускников 4-го класса.

Стоит отметить, что в этом году Католическая начальная общеобразовательная школа Рождества Христова в Новосибирске отмечает своё 25-летие. Четверть века назад — в 1994 году — тогда ещё на частной квартире, стараниями брата из Ордена Францисканцев Братьев Меньших (OFM) школа была открыта.

Вот что говорит бессменный директор школы отец Коррадо Трабукки, OFM:

— Францисканская миссионерская традиция имеет правило: рядом с храмом всегда должна находиться школа. Не простая воскресная, а настоящая, полноценная общеобразовательная. Где дети изучают языки, историю, математику – все привычные школьные предметы. В Ордене Францисканцев есть своя выработанная и отточенная педагогическая система. Есть свой образовательный базис, в который входят История, Педагогика, Философия. Особое отношение к Природе, которое имеет специфическое значение в воспитательной традиции. Все науки рассматриваются в позитивном ключе, потому что францисканцы смотрят на разные науки – будь то биология, химия, физика, ботаника, медицина – все это дар Божий. И, конечно, сильной стороной школы является воспитание духовности. И это точно совершенно уникальная наша особенность.

Любой желающий ребёнок соответствующего возраста может стать учеником нашей школы. Приходите! Мы всегда всем открыты. И это тоже наша сильная сторона. Потому что люди понимают, что мы здесь, чтобы учить их детей. И мы общедоступны. Ведь школа – это служение, это помощь семье развивать в детях общечеловеческие качества.



Материал подготовил Александр Эльмусов

Фото Оксаны Кондратьевой