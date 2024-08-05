Департамент вероучения высказался о некоторых чудесных феноменах

Префект Департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фрнандес направил разъяснительное письмо епископу Кагуаса (Пуэрто-Рико). Речь идет о народном почитании Элениты де Хесус, мирянки, которая, как и множество женщин, сыграла важную роль в передаче веры в Латинской Америке в конце XIX – начале XX века. Передает русская служба Vatican News.

Фернандес отмечает, что Папа Франциск неоднократно говорил о «сильных и щедрых» женщинах, которые крестили, катехизировали, учили молиться. Папа писал об этом, в частности, в апостольском увещании Querida Amazonia. Этих слов Святейшего Отца «достаточно, чтобы выразить красоту и точную суть личности Элениты Иисуса», женщины, возвещавшей Евангелие и вдохновленной глубокой любовью к нашей Небесной Матери, Пресвятой Деве Марии.

Епископ Кагуаса в одном из своих декретов от 2018 года утверждал, что Эленита была катехизатором и миссионеркой, которая несла служение в Церкви в переломный момент для католиков Пуэрто-Рико, когда вера была под серьезной угрозой. В последующем декрете, изданном в 2022 году, епископ излагает свидетельство народа, который называл Элениту матерью из-за ее «скромности, христианских добродетелей, аскетичности, духовности, знаний, личных талантов и катехизаторских способностей».

В письме Фернандеса упоминаются конкретные проявления любви Элениты к Деве Марии: она особенно почитала Пресвятую Деву Кармильскую и продвигала этот культ. «Поистине в ее жизни мы находим знаки глубокой связи со страждущим Иисусом Христом, а многие ее поступки продолжали любовь Марии, Небесной Матери, — пишет кардинал. – Различные свидетели говорят, что она была похожа на Пресвятую Деву, а некоторые, в избытке восхищения, ошибочно считали ее самой Пресвятой Девой. Некоторые выражения, по-видимому, принадлежавшие ей самой, могли породить путаницу, но в те времена, когда местные миссионеры-катехизаторы чувствовали глубокое сходство с каким-либо святым, они употребляли слова, на самом деле означающие принадлежность к кому-то или уподобление. Сегодня мы больше не употребляем подобных выражений, поскольку они могли бы ввести в заблуждение. Таким образом, любое одобрительное суждение об Элените должно избегать того, чтобы создавалось впечатление, будто это утверждение, что она и есть Дева Мария».

Таким образом, Департамент вероучения окончательно уточняет, что недопустимо никакое отождествление Элениты с Иисусом или Марией, и любое приписывание ей идентичности Господа или Богородицы не имеет никаких сверхъестественных оснований. Это относится также к «неаутентичным» явлениям и к почитанию частиц крови.

Данное суждение Департамента вероучения вписывается в недавние новые нормы для оценки чудесных феноменов, принятые в мае этого года. С момента вступления в силу новых правил Департамент вынес несколько суждений, среди которых отрицательное суждение о событиях, связанных с ясновидящей Джизеллой Кардиа, а также рекомендации для поместных епископов в отношении духовного опыта, связанного с двумя итальянскими святилищами. Кроме того, Департамент констатировал отсутствие сверхъестественного характера так называемых явлений Богородицы в Амстердаме, относящихся к периоду с 1945 по 1959 год, и, наоборот, вынес позитивное суждение о почитании Марии – Розы таинственной в Монтикьяри (область Брешии), утверждая в ответ на запрос местного епископа, что в посланиях, связанных с явлениями Богородицы в Монтикьяри, нет никаких богословских и нравственных элементов, противоречащих учению Церкви, хотя некоторые тексты из дневника ясновидящей Пьерины Джилли требуют дальнейшего разъяснения.



(На фото — Монтикьяри, место почитания Девы Марии Rosa mystica)