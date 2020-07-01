Делегация Константинопольского Патриархата впервые за много лет не приехала в Ватикан на праздник Святых Апостолов Петра и Павла

Ограничения в связи пандемией коронавируса стали причиной отсутствия православных делегаций на торжествах в Риме 29 июня по случаю торжества Святых Апостолов Петра и Павла. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Cath.ch.

Начиная с середины 1960-х годов, после взаимного снятия отлучений Папой Павлом VI и Вселенским Патриархом Афинагором, константинопольские делегации неизменно посещали Ватикан на праздник Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, а католические делегации – Фанар на праздник Святого Апостола Андрея Первозванного, 30 ноября. В этом году глава Папского Совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох заранее уведомил Патриарха Варфоломея, что, несмотря на определенное смягчение карантина в Италии, ряд ограничений на скопление людей остаются в силе. Иерарх выразил надежду, что «бескрайнее милосердие Божие позволит нам преодолеть эту беспрецедентную ситуацию». Ожидается, что контакты между Ватиканом и Фанаром возобновятся осенью.