«Делая добро, да не унываем». Послание Папы Франциска на Великий пост 2022 г. (полный текст)

«Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнём, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем» (Гал 6,9-10)

Дорогие братья и сестры,

Великий пост — это благоприятное время для нашего личного и общего обновления, которое направляет нас к Пасхе Иисуса Христа, умершего и воскресшего. Во время нашего великопостного пути в 2022 году я приглашаю вас размышлять о наставлении св. Павла галатам: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время (kairós), будем делать добро всем» (Гал 6, 9-10а).

1. Сев и жатва

В этом отрывке Апостол использует образ сева и жатвы, столь близкий самому Иисусу (ср. Мф 13). Святой Павел говорит о kairós — благоприятном времени, чтобы сеять добро в надежде на жатву. Что это за благоприятное время? Это, конечно, Великий пост, но это также и вся наша земная жизнь, образом которой в некотором роде выступает Великий пост. (1) В нашей жизни слишком часто преобладают жадность и гордость, желание иметь, накапливать и потреблять, подобно тому, как безумный богач в евангельской притче считал свою жизнь благополучной и счастливой благодаря большому урожаю, собранному в его житницах (ср. Лк 12, 16-21). Великий пост призывает нас к обращению, к изменению ума, чтобы понять, что истина и красота жизни заключаются не в том, чтобы иметь, а в том, чтобы давать, не в том, чтобы копить, а в том, чтобы сеять добро и делиться им.

Первым из земледельцев является сам Бог, который щедро «продолжает сеять в человечестве зёрна добра» (Энц. Fratelli tutti, 54). Во время Великого поста мы призваны откликнуться на Божий дар, принимая Его Слово, «живое и действенное» (ср. Евр 4, 12). Когда мы слушаем Слово Божие с вниманием, внутри нас созревает желание быть послушными Его действию (ср. Иак 1, 21), что делает нашу жизнь плодотворной. Если уже это нас радует, то тем более радостен призыв быть «соработниками Богу» (1 Кор 3, 9), плодотворно используя отпущенное нам время (ср. Еф 5, 16), чтобы также сеять семена добра. Этот призыв сеять добро следует рассматривать не как бремя, а как благодать, посредством которой Творец желает сделать нас деятельно причастными Его собственной благости.

А урожай? Разве семя сеется не ради жатвы? Разумеется! Эту тесную связь между севом и жатвой подтверждает и святой Павел, когда говорит: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнёт» (2 Кор 9, 6). Но что это за урожай? Первые плоды посеянного добра можно найти в нас самих и в наших повседневных отношениях, даже в самых малых проявлениях доброты. В Боге ни одно дело любви, каким бы малым оно ни было, и никакое «щедрое усилие» не пропадёт даром (ср. Evangelii gaudium, 279). Как дерево познаётся по плодам (ср. Мф 7, 16.20), так и жизнь, полная добрых дел, излучает свет (ср. Мф 5, 14-16) и несет в мир благоухание Христово (ср. 2 Кор 2, 15). Служение Богу, в свободе от греха, приносит плоды освящения ради спасения всех (ср. Рим 6, 22).

В действительности нам дано видеть лишь малую часть плодов того, что мы сеем, ибо, согласно евангельской притче, «один сеет, а другой жнёт» (Ин. 4, 37). Именно сея во благо других, мы участвуем в милосердной любви самого: «благороднейшая способность —начинать дела, плоды которых будут собраны другими, с надеждой на тайную силу посеянного добра» (Fratelli tutti, 196). Когда мы сеем добро ради блага других, это освобождает нас от узкой логики личной выгоды и придает нашим поступкам щедрое дыхание бескорыстия, открывая нам великолепный горизонт благого замысла Божия.

Слово Божие расширяет и возвышает наш взор: оно говорит нам, что истинная жатва — это жатва эсхатологическая, жатва последнего дня, дня незакатного. Совершенный плод нашей жизни и наших действий — это «плод в жизнь вечную» (Ин 4, 36), который станет нашим «сокровищем на небесах» (Лк 12, 33; 18, 22). Сам Иисус использует образ семени, которое умирает в земле и приносит плод, чтобы выразить тайну Своих смерти и воскресения (ср. Ин 12, 24); и святой Павел вновь использует этот образ, чтобы говорить о воскресении нашего тела: «Сеется в тлении, восстаёт в нетлении; сеется в уничижении, восстаёт в славе; сеется в немощи, восстаёт в силе; сеется тело душевное, восстаёт тело духовное» (1 Кор 15, 42-44). Надежда на воскресение — это великий свет, который несёт в мир Христос: «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, Первенец из умерших» (1 Кор 15, 19-20). Те, кто соединился с Ним в любви «в подобии смерти Его» (Рим. 6,5), смогут также соединиться с Его воскресением для вечной жизни (ср. Ин 5, 29): «Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Мф 13, 43).

2. «Делая добро, да не унываем»

Воскресение Христа наполняет земные надежды «великой надеждой» вечной жизни, и уже сейчас вносит семя спасения в настоящее время (ср. Бенедикт XVI, Энц. Spe salvi, 3; 7). Перед лицом горького разочарования из-за столь многих несбывшихся мечтаний, перед лицом беспокойства о предстоящих испытаниях, перед лицом уныния из-за скудости наших средств возникает искушение искать прибежища в замкнутом на себе эгоизме и равнодушии к чужим страданиям. Ведь даже лучшие наши ресурсы ограничены: «Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают» (Ис 40, 30). Но Бог «даёт утомлённому силу, и изнемогшему дарует крепость […] Надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся» (Ис 40, 29.31). Великий пост призывает нас возложить нашу веру и упование на Господа (ср. 1 Пет 1, 21), чтобы взирая на воскресшего Иисуса Христа (ср. Евр 12, 2), мы смогли принять увещевание апостола: «Делая добро, да не унываем» (Гал 6, 9).

Будем неустанно молиться. Иисус учил, что «должно всегда молиться и не унывать» (Лк 18, 1). Нам нужно молиться, потому что мы нуждаемся в Боге. Самодостаточность — опасная иллюзия. Если пандемия заставила нас осознать хрупкость человека и общества, то нынешний Великий пост позволит нам пережить утешение веры в Бога, без которой мы не сможем устоять (ср. Ис 7, 9). Никто не спасается в одиночку, так как все мы в одной лодке среди бурь истории (2); но, главное, никто не спасается без Бога, потому что только пасхальная тайна Иисуса Христа дарует победу над темными водами смерти. Вера не освобождает нас от жизненных невзгод и испытаний, но позволяет пережить их в единстве с Богом во Христе, с великой надеждой, которая никогда нас не разочарует, потому что залогом её является любовь, которую Бог излил в наши сердца Духом Святым (ср. Рим. 5, 1-5).

Будем неустанно искоренять зло из нашей жизни. Пусть телесный пост, к которому нас призывает Великий пост, укрепит наш дух для борьбы с грехом. Будем неустанно просить о прощении в таинстве Покаяния и Примирения, зная, что Бог никогда не устаёт прощать. (3) Будем неустанно бороться с похотью, той постоянной склонностью к эгоизму и всякому злу, и которая протяжении веков вводит мужчин и женщин в грех (ср. Энц. Fratelli tutti, 166). Одним из её проявлений стало пристрастие к цифровым медиа, обедняющим человеческие отношения. Великий пост — благоприятное время, чтобы противостоять этим соблазнам, и вместо этого развивать подлинные межличностные отношения (ср. там же, 43), состоящие из «реальных встреч» (там же, 50) лицом к лицу.

Будем неустанно делать добро в делах милосердия к нашим ближним. Призываю вас во время Великого поста давать милостыню охотно и с радостью (ср. 2 Кор 9, 7). Бог, «дающий семя сеющему и хлеб в пищу» (2 Кор 9, 10), заботится о каждом из нас, чтобы мы не только имели пищу, но и проявляли щедрость, делая добро другим. Хотя правда, что вся наша жизнь — это время сеять добро, постараемся особенно во время Великого поста заботиться о наших ближних, идя навстречу нашим братьям и сестрам, которые лежат израненные на обочине жизненного пути (ср. Лк 10, 25-37). Великий пост — это благоприятное время, чтобы искать нуждающихся, а не избегать их; идти навстречу, а не игнорировать тех, кто нуждается в том, чтобы быть услышанным и услышать в ответ доброе слово; посещать, а не покидать тех, кто страдает от одиночества. Будем воплощать в жизнь призыв делать добро всем, находя время для того, чтобы любить бедных и нуждающихся, оставленных и отверженных, тех, кто подвергается дискриминации и маргинализации (ср. Энц. Fratelli tutti, 193).

3. «В свое время пожнём, если не ослабеем»

Ежегодно Великий пост напоминает нам, что «добро, наряду с любовью, справедливостью и солидарностью, не достигается раз и навсегда; их нужно завоёвывать каждый день» (там же, 11). Поэтому попросим Бога о терпеливом постоянстве земледельца (ср. Иак 5, 7), чтобы неустанно, шаг за шагом, делать добро. Если упадём — будем простирать руки к Отцу, который всегда поднимет нас. Если заблудимся, обманутые обольщениями лукавого, — возвратимся без колебаний к Богу, который «многомилостив» (Ис 55, 7). В это время обращения, укрепляемые благодатью Божией и общением Церкви, будем неустанно делать добро. Почва подготавливается постом, орошается молитвой, удобряется милостыней. Будем уверены, что «если не ослабеем, то в своё время пожнём» и благодаря терпению получим обещанное (ср. Евр 10, 36), ради нашего спасения и спасения других (ср. 1 Тим 4, 16). Возрастая в братской любви ко всем, мы соединяемся со Христом, отдавшим за нас Свою жизнь (ср. 2 Кор 5, 14-15), и ожидаем радости Царства Небесного, когда Бог будет «всё во всём» (1 Кор 15, 28).

Дева Мария, из чрева которой произошёл Спаситель и которая «сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем» (Лк 2, 19), да стяжает для нас дар терпения. И пусть она сопровождает нас своим материнским присутствием, чтобы это время обращения приносило плоды вечного спасения.



Рим, Святой Иоанн на Латеране, 11 ноября 2021 г., в память Святого епископа Мартина.

ФРАНЦИСК



1 См. Св. Августин, Проповедь 243, 9,8; 270, 3; Толкования на Псалмы 110, 1.

2 Ср. Молитвенное богослужение во время эпидемии (27 марта 2020 г.).

3 См. Молитва «Ангелус» 17 марта 2013 г.



Перевод: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве