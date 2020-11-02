COVID-19 и рост современной работорговли

Пандемия коронавируса не остановила торговцев людьми; наоборот, карантин и санитарные ограничения спровоцировали рост этого «бизнеса» посредством Интернета. Эти данные приведены в последней сводке Отдела по мигрантам и беженцам, действующего в рамках ватиканского Департамента целостного развития человека. Данные обнародованы по случаю 14-го Европейского дня борьбы с торговлей людьми, который отмечался 18 октября. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В мире насчитывается более 40 миллионов жертв работорговли и эксплуатации, из них 10 миллионов – несовершеннолетние. Каждый двадцатый ребенок в возрасте до 8 лет – жертва сексуального рабства. В 2019 году сексуальному насилию подверглись более 108 тысяч детей в 164 странах, в первую очередь этот феномен охватил Азию и Африку.

Чрезвычайная санитарная ситуация усугубила проблему: причиной этого в документе ватиканского ведомства названы изоляция и экономические трудности. Но не только: как напомнил постоянный наблюдатель от Св. Престола при ОБСЕ монсеньор Януш Урбанчик, «из-за блокад и ограничений, принятых во многих странах, нынешняя пандемия COVID-19 позволила преступникам еще больше развить бизнес торговли людьми, постоянно растущий посредством Интернета». В то же время были сведены к минимуму возможности для жертв бежать или просить о помощи.

В Италии ситуация также приобрела значительные масштабы: в 2019 году только в поле зрения ассоциаций по предотвращению торговли людьми попало 2033 человека, из них 84,5 – жертвы проституции. 86 процентов из них – женщины и девочки, из них 5 процентов – моложе 14 лет. К сожалению, даже страх перед коронавирусом не остановил клиентов. Специальное исследование провела «Каритас» Миланской епархии, проанализировав данные за прошлый и текущий годы. Только на одной из окраин Милана было обнаружено 135 жертв проституции — больше, чем до пандемии. Таким образом, спрос на секс за деньги растет, а не уменьшается. 60 процентов жертв проституции приехали из Румынии. На втором месте – албанские женщины, на третьем – нигерийские. Жертвы проституции, попросившие о помощи, нуждаются прежде всего в продовольствии и жилье. Миланское отделение «Каритас», посредством кооператива «Сделаться ближним», опекает несколько домов для этих жертв торговли людьми: «Liri’», «Zoe’» и «Avenida».

Борьба с торговлей людьми – одна из постоянных в понтификате Папы Франциска. В 2014 году была создана «Группа Святой Марфы», объединившая правоохранительные органы, епископов и монашеские общины в помощи жертвам; в 2015 году был учрежден Всемирный день борьбы с торговлей людьми посредством молитвы и размышлений, который отмечается 8 февраля, в память о святой Джузеппине Бахите, монахине родом из Судана, в детстве проданной в рабство. В последней энциклике Fratelli tutti Святейший Отец пишет: «Торговля людьми – это позор для человечества, и международная политика не должна проявлять к ней терпимости, не ограничиваясь словами и благими намерениями».